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3 часа назад

Специалист рассказал, возможно ли привести тело в форму за месяц

Парламентская газета

Даже один месяц занятия спортом может положительно повлиять на работу сосудов, сердечной мышцы и опорно-двигательного аппарата, заявил чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.

Специалист рассказал, возможно ли привести тело в форму за месяц
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Спортсмен в беседе с «Общественной службой новостей» уточнил, что месяца недостаточно для того, чтобы накачать мышцы или скорректировать фигуру, однако любой вклад в физическую активность способен отразиться на человеке положительно. Особенно если заниматься спортом с умом.

«Любые тренировки, даже если их всего три до конца года, дадут свой результат. Главное, чтобы они были сделаны правильно под присмотром тренера», — объяснил Фатеев.

Как сообщала «Парламентская газета», ко всему прочему, физические нагрузки помогают ускорить метаболизм, улучшить обмен веществ, а также восстановить гормональный фон. Также физические упражнения полезны для мозга.

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