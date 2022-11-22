Специалист рассказал, возможно ли привести тело в форму за месяц

Даже один месяц занятия спортом может положительно повлиять на работу сосудов, сердечной мышцы и опорно-двигательного аппарата, заявил чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев.

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Спортсмен в беседе с «Общественной службой новостей» уточнил, что месяца недостаточно для того, чтобы накачать мышцы или скорректировать фигуру, однако любой вклад в физическую активность способен отразиться на человеке положительно. Особенно если заниматься спортом с умом.

«Любые тренировки, даже если их всего три до конца года, дадут свой результат. Главное, чтобы они были сделаны правильно под присмотром тренера», — объяснил Фатеев.