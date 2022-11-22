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1 час назад

Сомнолог Кудинов посоветовал не спать с включённым светом

RT на русском

Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как побороть дневную сонливость.

Сомнолог Кудинов посоветовал не спать с включенным светом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Длинная ночь и короткий световой день означают, что люди просыпаются в темноте и мало находятся на свету. Это может вызывать сонливость утром и в течение дня», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Для того чтобы этого избежать, просыпаться стоит в одно и то же время, отметил эксперт. Также рекомендуется использовать лампы дневного света, которые частично компенсируют нехватку солнечного света.

Спать с включённым светом, наоборот, нельзя, считает Кудинов.

ЗОЖ,Павел Кудинов,
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