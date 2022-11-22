Как сохранить зрение во время работы за компьютером

После пандемии коронавируса удаленная работа прочно укрепилась во многих российских компаниях. Да и не все студенты в итоге вернулись в университетские стены. Оказалось, координировать сотрудников, заполнять таблицы и читать лекции можно в родной комнате - современные программы это позволяют. Только вот из-за постоянной работы перед монитором стало больше пациентов с ухудшившимся зрением. Как же его сохранить, если компьютер особо не отпускает? Об этом журналистам «Вестей Подмосковья» рассказала врач-офтальмолог центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Сегодня офтальмологи все чаще выявляют у пациентов компьютерный зрительный синдром. Это совокупность симптомов «упавшего» зрения, которые появляются в результате длительной непрерывной работы за компьютером. Их можно ощутить как после 12-ти часов у монитора, так и после двух. Речь о снижении остроты зрения, тумане перед глазами, ощущении соринки, тяжести, слезотечении и порой головной боли», - отметила специалист.

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Она объяснила, что компьютерный зрительный синдром пришел в нашу жизнь с развитием техники. Глаза человека не приспособлены смотреть на плоский монитор - им свойственно объемное зрение на разных расстояниях. Из-за фокусировки на плоском экране перенапрягаются мышцы зрительной системы и шейного отдела позвоночника.

Сберечь здоровье глаз поможет правильная организация рабочего места и график отдыха.

«Источник света нужно расположить с левой стороны, стул лучше выбрать ортопедический, а монитор поставить строго на уровне глаз на расстоянии не менее 50-60 см. Иначе будет страдать цилиарная мышца глаза, отвечающая за фокусировку изображения, а это приводит к близорукости», - уточнила Валерия Смирнова.

Необходимо помнить о таких правилах, как дозирование зрительной нагрузки, перерывы в работе каждый час, гимнастика для глаз и использование увлажняющих капель.

Среди самых распространенных способов снять напряжение с глаз есть медленное вращение глазными яблоками в одну и другую сторону, частое зажмуривание на протяжении минуты, скашивание глаз и взгляд на кончик носа, а еще точка на окне. Для последнего варианта нужно наклеить на окно что-то похожее на точку либо нарисовать ее, отойти и смотреть то на нее, то на горизонт. Об этих упражнениях рассказывают все офтальмологи на профилактическом приеме.

Кроме того, есть смысл попробовать подобрать защитные очки для работы за компьютером. Офтальмолог рассказывает о вариантах с затемняющим фильтром, который поможет при написании текстов, разработке дизайнерских и графических проектов, а также при монтаже видео и обработке фото.