Сколько кружек чая можно выпить в день

О пользе чая говорят много, и не без оснований. В нём действительно полно полезных свойств. Однако для любителей почаёвничать есть плохая новость.

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В случае с этим напитком принцип «чем больше, тем лучше» не работает. В больших количествах чай, наоборот, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем — от бессонницы до дефицита железа.

Одно из полезных свойств чая — его антибактериальное действие. Этим он обязан танинам, которых в нём предостаточно. Но у этих химических соединений есть неприятная побочка — они мешают усвоению железа.

Если пить слишком много чая, можно заработать железодефицитную анемию. Она, в свою очередь, сказывается на работе внутренних органов и обостряет хронические заболевания.

Если у вас и так низкий уровень железа, чай стоит ограничить.

Также умеренным в его потреблении лучше быть вегетарианцам, потому что танины мешают усвоению железа из растительных источников. Чай может быть не менее бодрящим, чем кофе, ведь в нём тоже есть кофеин. Именно поэтому перебарщивать с ним не стоит. Иначе можно получить повышенную тревожность и бессонницу.

Кофеин — одна из причин головной боли. Такая побочка бывает всего от 100 мл кофеина в день. В некоторых видах чая до 60 мг кофеина на одну чашку. Вот и считайте.

Ещё в чае бывают токсичные вещества, вроде свинца или алюминия. Они попадают в чайные листья из почвы. А в чайных пакетиках иногда присутствуют следы микропластика. Единой безопасной дозировки для чая не существует. Свойства чая разных видов отличаются.

Специалисты сходятся во мнении, что вне зависимости от сорта не стоит пить больше 3–4 чашек в день. Это примерно 710–950 мл. Если вы замечаете нежелательные реакции на чай, лучше и вовсе отказаться от него.