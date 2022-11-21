5 самых эффективных способов для избавления от кариеса

Считается, что если правильно ухаживать за ротовой полостью и регулярно проводить гигиенические процедуры, то риск столкнуться с кариесом значительно снижается. Это действительно так. Однако причиной его появления не всегда является недостаточный уход. О факторах, провоцирующих проблемы с зубами, и способах избавления от них рассказала практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.
Егана Маруфиди — генеральный директор стоматологической клиники, практикующий стоматолог-пародонтолог.
Почему может появиться кариес: скрытое и явное
Наиболее распространен кариес дентина — поражение твердой ткани, которая располагается под эмалью зуба. Большинство из нас знает основные причины появления кариеса: недостаточная гигиена, злоупотребление сладким, наследственность, скученность зубных единиц, некоторые перенесенные человеком заболевания, способные оказать негативное влияние на зубы.
Но есть и неявные факторы, о которых мало кто задумывается: неправильный рацион питания, сна, нарушенная работа слюнных желез и психосоматические причины.
Важно в целом не запускать здоровье ротовой полости и регулярно посещать стоматолога. Если говорить именно о кариесе, то существует несколько моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание.
Мало кто задумывается об этом, однако именно в этой жидкости находятся необходимые микроэлементы для защиты эмали, а также иммуноглобулин А. Слюна, природный антисептик нашего организма, оберегает зубные единицы от продуктов жизнедеятельности вредоносных бактерий. Но она становится менее результативной, если степень ее вязкости повышается, а скорость выделения, наоборот, понижается. Причиной вязкости часто является обезвоживание — пейте больше чистой воды.
О вреде сладостей знают все. Но забывают о том, что из-за приготовленной мягкой и измельченной пищи наша зубочелюстная система работает в полсилы, что влияет на ее развитие.
Обязательно пересмотрите состав своего меню, если хотите снизить риск появления кариеса:
употребляйте непереработанные твердые овощи и фрукты: они провоцируют выработку слюны, осуществляют массаж десен и позволяют очистить зубы от накопленных отложений; добавляйте в рацион свежую зелень, которая обладает антибактериальным эффектом наряду с бесценным витаминным содержанием; обратите внимание на орехи, которые богаты фосфором, аминокислотами, кальцием и другими нутриентами, способны укреплять местный иммунитет; не забывайте о молочных продуктах без красителей и сахаров, где не только много кальция, но и есть магний, витамины группы А, D; употребляйте свежие ягоды в сезон, они насыщают организм микроэлементами, обладают бактерицидными свойствами.
Стресс влияет на весь организм в целом, и на зубы в частности. Главные функции зубочелюстной системы — откусывать, кусаться, пережевывать. Когда мы прячем внутри гнев, ненависть, злость, ярость, раздражение, не проживаем их, то неосознанно стираем зубы. Скрытая зависть к другим и их успехам приводит к зажатости челюстных мышц, истираемости эмали и, в результате, к ее поражению.
Насколько серьезно вы бы ни подходили к вопросу гигиены, все равно стоит проводить данную процедуру хотя бы раз в полгода, желательно, у опытного врача-стоматолога. Это очень хорошая профилактика появления кариеса. Тем более что после профессиональной гигиены специалист обязательно даст пациенту индивидуальные рекомендации по уходу за ротовой полостью.
Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить в запущенной стадии. И кариес — не исключение. Один раз в шесть месяцев приходите на осмотр. Вы сэкономите в будущем большие суммы, поскольку профилактические посещения стоматолога помогают обнаружить кариес на начальных стадиях, либо увидеть его зарождение под установленной пломбой. Восстановление полуразрушенной зубной единицы, установка имплантов обходится намного дороже, чем устранение начинающегося кариозного поражения. Выбирайте хорошего стоматолога, регулярно его навещайте — и ваша красивая улыбка будет радовать долгие годы.