5 самых эффективных способов для избавления от кариеса

Считается, что если правильно ухаживать за ротовой полостью и регулярно проводить гигиенические процедуры, то риск столкнуться с кариесом значительно снижается. Это действительно так. Однако причиной его появления не всегда является недостаточный уход. О факторах, провоцирующих проблемы с зубами, и способах избавления от них рассказала практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

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Егана Маруфиди — генеральный директор стоматологической клиники, практикующий стоматолог-пародонтолог.

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Почему может появиться кариес: скрытое и явное

Наиболее распространен кариес дентина — поражение твердой ткани, которая располагается под эмалью зуба. Большинство из нас знает основные причины появления кариеса: недостаточная гигиена, злоупотребление сладким, наследственность, скученность зубных единиц, некоторые перенесенные человеком заболевания, способные оказать негативное влияние на зубы.

Но есть и неявные факторы, о которых мало кто задумывается: неправильный рацион питания, сна, нарушенная работа слюнных желез и психосоматические причины.

Как справиться с кариесом?

Важно в целом не запускать здоровье ротовой полости и регулярно посещать стоматолога. Если говорить именно о кариесе, то существует несколько моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание.

Значение слюны

Мало кто задумывается об этом, однако именно в этой жидкости находятся необходимые микроэлементы для защиты эмали, а также иммуноглобулин А. Слюна, природный антисептик нашего организма, оберегает зубные единицы от продуктов жизнедеятельности вредоносных бактерий. Но она становится менее результативной, если степень ее вязкости повышается, а скорость выделения, наоборот, понижается. Причиной вязкости часто является обезвоживание — пейте больше чистой воды.

Рацион питания

О вреде сладостей знают все. Но забывают о том, что из-за приготовленной мягкой и измельченной пищи наша зубочелюстная система работает в полсилы, что влияет на ее развитие.

Обязательно пересмотрите состав своего меню, если хотите снизить риск появления кариеса:

употребляйте непереработанные твердые овощи и фрукты: они провоцируют выработку слюны, осуществляют массаж десен и позволяют очистить зубы от накопленных отложений; добавляйте в рацион свежую зелень, которая обладает антибактериальным эффектом наряду с бесценным витаминным содержанием; обратите внимание на орехи, которые богаты фосфором, аминокислотами, кальцием и другими нутриентами, способны укреплять местный иммунитет; не забывайте о молочных продуктах без красителей и сахаров, где не только много кальция, но и есть магний, витамины группы А, D; употребляйте свежие ягоды в сезон, они насыщают организм микроэлементами, обладают бактерицидными свойствами.

Психосоматика

Стресс влияет на весь организм в целом, и на зубы в частности. Главные функции зубочелюстной системы — откусывать, кусаться, пережевывать. Когда мы прячем внутри гнев, ненависть, злость, ярость, раздражение, не проживаем их, то неосознанно стираем зубы. Скрытая зависть к другим и их успехам приводит к зажатости челюстных мышц, истираемости эмали и, в результате, к ее поражению.

Профессиональная гигиена

Насколько серьезно вы бы ни подходили к вопросу гигиены, все равно стоит проводить данную процедуру хотя бы раз в полгода, желательно, у опытного врача-стоматолога. Это очень хорошая профилактика появления кариеса. Тем более что после профессиональной гигиены специалист обязательно даст пациенту индивидуальные рекомендации по уходу за ротовой полостью.

Регулярные осмотры для профилактики