Эксперты назвали 10 вредных привычек для пищеварения

Многие люди имеют вредные привычки, но некоторые из них могут оказать негативное влияние на пищеварение. Эксперты Роспотребнадзора собрали 10 наиболее распространенных.

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Так, не рекомендуется слишком быстро употреблять пищу. Это может привести к проблемам с желудком, вздутию и нарушению пищеварения. Пропуски завтраков, в свою очередь, напрямую повлияют на когнитивные способности и память, а переедание вечером и в выходные может стать поводом для образования лишнего веса.

После еды лучше отказаться от курения, так как это увеличивает риск развития различных заболеваний. Также важно выпивать не менее 1,5 литра воды в день и восполнять недостаток жидкости. Однако употребление кофе рекомендуется сократить до трех чашек в день.

Кроме того, специалисты не советуют пытаться «заесть» плохое настроение. Если же не получается, то можно обратиться к долькам овощей и фруктов. Также эксперты не рекомендуют чрезмерно увлекаться сахаром и потреблять пищу перед гаджетами, отметили на портале «Здоровое питание».