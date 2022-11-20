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52 минуты назад

Эксперты назвали 10 вредных привычек для пищеварения

Вечерняя Москва

Многие люди имеют вредные привычки, но некоторые из них могут оказать негативное влияние на пищеварение. Эксперты Роспотребнадзора собрали 10 наиболее распространенных.

Эксперты назвали 10 вредных привычек для пищеварения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, не рекомендуется слишком быстро употреблять пищу. Это может привести к проблемам с желудком, вздутию и нарушению пищеварения. Пропуски завтраков, в свою очередь, напрямую повлияют на когнитивные способности и память, а переедание вечером и в выходные может стать поводом для образования лишнего веса.

После еды лучше отказаться от курения, так как это увеличивает риск развития различных заболеваний. Также важно выпивать не менее 1,5 литра воды в день и восполнять недостаток жидкости. Однако употребление кофе рекомендуется сократить до трех чашек в день.

Кроме того, специалисты не советуют пытаться «заесть» плохое настроение. Если же не получается, то можно обратиться к долькам овощей и фруктов. Также эксперты не рекомендуют чрезмерно увлекаться сахаром и потреблять пищу перед гаджетами, отметили на портале «Здоровое питание».

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» развеяла популярный миф о влиянии мяса на уровень холестерина. По ее словам, питаться полусырыми стейками из мяса не вредно. С точки зрения нормализации уровня холестерина и сохранения питательных веществ в продукте это даже полезно.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,Роспотребнадзор,
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