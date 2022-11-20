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29 минут назад

Выявлена взаимосвязь между весом и продолжительностью жизни человека

runews24.ru

В журнале Science Advances исследователи опубликовали статью, где привели доказательства того, что главную роль в предрасположенности к ожирению играет липидный метаболизм астроцитов в гипоталамусе.

Выявлена взаимосвязь между весом и продолжительностью жизни человека
Фото: runews24.rurunews24.ru

Таким образом, они выяснили, что не только мозг влияет на увеличение массы тела во время диеты. На увеличение веса влияют также обмен веществ, скорость пищеварения, физическая активность, гены и другое.

Вместе с тем, ученые отметили, что если вес не растет, но человек потребляет много еды, это может являться признаком болезни. К примеру, это могут быть диабет, синдром раздражённого кишечника, гипертиреоз или даже рак желудка.

Ученые выделили два типа ожирения: простое и вторичное. Первое наиболее распространено, но его происхождение до сих пор не установлено.

Вторичное приходится лишь 1% случаев, его вызывают сопутствующие болезни. На ожирение влияют состояние кишечной микрофлоры, заболевания головного мозга и снижение физической активности.

Учёные Университета Огайо опросили более 4500 пожилых людей и пришли к выводу, чето если в молодости поддерживать нормальный вес, то риск умереть преждевременно снижается.

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