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40 минут назад

Обнаружен радикальный способ борьбы с похмельем

Секрет Фирмы

Страдать от похмелья после весёлой ночки никому не охота. Если переборщить с алкоголем, то наутро вашими верными спутниками окажутся головная боль, сушняк, светобоязнь, слабость и тошнота. И это ещё не весь список.

Обнаружен радикальный способ борьбы с похмельем
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Один из доступных способов борьбы с таким состоянием — окунуть голову в таз с ледяной водой. Правда, и у него есть противопоказания. Метод уже проверен в соцсети TikTok.

Одна блогерша прямо на камеру показывает, как это работает. Наутро после гулянки она окунает голову в миску со льдом и утверждает, что чувствует себя намного лучше. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока состояние не улучшится. По словам британского врача Деборы Ли, метод на самом деле эффективен.

Всё благодаря «рефлексу драйвера» — организм при погружении в воду активизируется, чтобы быстренько адаптироваться. Кроме того, холодная вода стимулирует передний решётчатый нерв и рецепторы кожи лица. Из-за этого нервные импульсы передаются в мозг и активизируют парасимпатическую нервную систему. В результате ритм сердца замедляется, сосуды на коже сужаются и кровь начинает активнее питать сердце и мозг.

Также такое контрастное умывание может ненадолго повысить уровень глюкозы в крови, то есть человек почувствует себя бодрее. Но увлекаться «ледяным» методом не стоит, впрочем, как и самим алкоголем. Перепад температур у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может спровоцировать шок и вызвать аритмию. Если и погружаться в воду, то ненадолго. Главное — помните, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. И кстати, безопасных доз тоже нет. Даже бокал вина на ужин может привести к проблемам. Врачи всё объяснили.

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