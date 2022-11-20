Обнаружен радикальный способ борьбы с похмельем

Страдать от похмелья после весёлой ночки никому не охота. Если переборщить с алкоголем, то наутро вашими верными спутниками окажутся головная боль, сушняк, светобоязнь, слабость и тошнота. И это ещё не весь список.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Один из доступных способов борьбы с таким состоянием — окунуть голову в таз с ледяной водой. Правда, и у него есть противопоказания. Метод уже проверен в соцсети TikTok.

Одна блогерша прямо на камеру показывает, как это работает. Наутро после гулянки она окунает голову в миску со льдом и утверждает, что чувствует себя намного лучше. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока состояние не улучшится. По словам британского врача Деборы Ли, метод на самом деле эффективен.

Всё благодаря «рефлексу драйвера» — организм при погружении в воду активизируется, чтобы быстренько адаптироваться. Кроме того, холодная вода стимулирует передний решётчатый нерв и рецепторы кожи лица. Из-за этого нервные импульсы передаются в мозг и активизируют парасимпатическую нервную систему. В результате ритм сердца замедляется, сосуды на коже сужаются и кровь начинает активнее питать сердце и мозг.