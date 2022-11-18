Сколько нужно тренироваться при сидячей работе

«Любая активность лучше, чем ничего. Можно ходить по лестнице, а не ездить в лифте, играть с детьми и питомцами, заниматься йогой, танцевать, делать уборку. Все это способно помочь снизить риски, вызванные сидячим положением», – приводит выдержку из работы ученых «Газета.Ru».