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2 часа назад

Сколько нужно тренироваться при сидячей работе

РИА "ФедералПресс"

Австралийские исследователи выяснили, что получасовая тренировка может уравновесить 10-часовой сидячий рабочий день. К такому выводу они пришли, изучив сведения о физической активности с фитнес-часов 45 000 человек.

Сколько нужно тренироваться при сидячей работе
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Любая активность лучше, чем ничего. Можно ходить по лестнице, а не ездить в лифте, играть с детьми и питомцами, заниматься йогой, танцевать, делать уборку. Все это способно помочь снизить риски, вызванные сидячим положением», – приводит выдержку из работы ученых «Газета.Ru».

Исследователи отметили, что достаточно активничать от получаса до 40 минут в день, и тогда вероятность проявления каких-нибудь осложнений из-за длительного сидячего положения сводится к минимуму.

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