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1 час назад

Шоколад способен помочь в лечении кашля

Passion.ru

Эксперимент ученых показал, что употребление горького шоколада снижает частоту и силу кашля. Этому способствует содержащийся в продукте теобромин.

Шоколад способен помочь в лечении кашля
Фото: Passion.ruPassion.ru

В исследовании приняли участие 300 добровольцев. Два раза в день они получали смесь с теобромином. В итоге у 60% участников к концу эксперимента заметили улучшение.

Один из исследователей объяснил, что теобромин блокирует действие некоторых сенсоров и тем самым избавляет от рефлекса в виде кашля. Кроме того, специалисты назвали данное вещество более эффективным, чем кодеин, который предпочитают при лечении кашля.

Важно не прекращать употребление лечебного лакомства - в противном случае неприятный симптом быстро вернется.

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