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38 минут назад

Как за 7 минут в день снизить риск преждевременной смерти

Секрет Фирмыиещё 2

Многие хотят быть здоровыми и вести правильный образ жизни. Правда, на практике это удаётся не всем. Всё-таки соблазны жизни очень сильно демотивируют: вкусная булочка приятней морковки, а мягкий диван удобнее беговой дорожки. Знакомо? А ведь учёные выяснили, что много усилий для здоровья и не нужно — достаточно всего 7 минут в день. О том, чем в это время стоит заняться, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Как за 7 минут в день снизить риск преждевременной смерти
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам врача, семи минут физической активности в день вполне себе достаточно. Оказывается, даже за такое короткое время можно неплохо прокачать здоровье. Свои слова она подтвердила 15-летним исследованием испанских учёных.

В нём участвовали больше 3000 пациентов. Выяснилось, что 50 минут ходьбы или другой физической нагрузки в неделю (или по 7 минут в день) снижают риск преждевременной смерти на треть. А если прислушиваться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и ходить по 2,5 ч в неделю (по 22 минуты в день), то смертность снизится наполовину.

И только кажется, что это долго. Вместо поездки на лифте можно пройтись по лестнице, а вместо того, чтобы парковать машину у работы, можно остановиться в квартале и пройтись пешком. Стоит лишь внести эти правила в свою жизнь и — вот вы уже нашагали положенные 7 минут, ну или для продвинутых — 22.

Люди с болячками скажут: да куда мне эти прогулки, всё равно надо принимать таблетки. И будут неправы. В исследовании испанских учёных как раз участвовали добровольцы, у которых были хронические заболевания, а образ жизни был малоподвижным. Да, таблетки — это неплохо, но даже минимальная физкультура творит чудеса. Так что активность каждый день — и будет вам счастье.

Физические нагрузки не только снижают риск преждевременной смерти, но ещё и помогают следить за весом. Это, кстати, особенно важно для тех, у кого есть проблемы с холестерином.

ЗОЖ,ВОЗ,
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