Сколько упражнений нужно, чтобы компенсировать сидячий день

Ученые из Сиднейского университета в Австралии подсчитали, что 30-40 минут занятий спортом в день могут компенсировать 10-часовой рабочий день в сидячем положении. Исследование опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

К таким выводам ученые пришли, проанализировав девять исследований, в которых в общей сложности приняли участие почти 45 тыс. человек.

Данные о физической активности ученые получили от фитнес-браслетов, которые носили добровольцы.

Анализ показал, что риск преждевременной смерти среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличивался, когда снижалось количество активности. Однако 30-40 минут умеренной или интенсивной физической активности снижает вероятность возникновения каких-либо осложнений из-за сидячей работы.

"Важно понимать, что любая физическая активность, и любой ее объем лучше, чем ничего. Подниматься по лестнице вместо лифта, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцами, даже занятие домашними делами способно помочь снизить риски, вызванные сидячей работой", - отметили ученые.