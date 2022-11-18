Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Можно ли пить безалкогольное пиво каждый день

РИА "ФедералПресс"

Люди, которые отказались от пива в пользу безалкогольного варианта напитка не всегда знают, что там тоже есть алкоголь. Психиатр-нарколог Марина Калюжная объяснила, на что влияет такой напиток и для кого может быть опасен.

Можно ли пить безалкогольное пиво каждый день
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Количество алкоголя в безалкогольном пиве варьируется от 0,05 до 0,1 %, иногда достигает и 0,5 %, что эквивалентно чайной ложке водки», – отмечает эксперт.

Польза такого напитка может быть в том, что в нем содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с депрессией, витамины группы B, и он менее калориен.

Также ученые выяснили интересный факт: безалкогольное пиво влияет на свертываемость крови и может использоваться вместо лекарств, которые прописывают после инфаркта.

Вред у такого напитка тоже есть: фитоэстрогены, которые негативно влияют на мужские и женские гормоны и большое количество химических добавок, отмечает Марина Калюжная.

Если же у вас выявлены панкреатит, простатит, геморрой, проблемы с желудком, цистит или сахарный диабет, то пить алкогольный напиток не стоит, передает «Доктор Питер».

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители