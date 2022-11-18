Можно ли пить безалкогольное пиво каждый день

Люди, которые отказались от пива в пользу безалкогольного варианта напитка не всегда знают, что там тоже есть алкоголь. Психиатр-нарколог Марина Калюжная объяснила, на что влияет такой напиток и для кого может быть опасен.

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«Количество алкоголя в безалкогольном пиве варьируется от 0,05 до 0,1 %, иногда достигает и 0,5 %, что эквивалентно чайной ложке водки», – отмечает эксперт.

Польза такого напитка может быть в том, что в нем содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с депрессией, витамины группы B, и он менее калориен.

Также ученые выяснили интересный факт: безалкогольное пиво влияет на свертываемость крови и может использоваться вместо лекарств, которые прописывают после инфаркта.

Вред у такого напитка тоже есть: фитоэстрогены, которые негативно влияют на мужские и женские гормоны и большое количество химических добавок, отмечает Марина Калюжная.