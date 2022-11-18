Интервальное голодание эффективно для похудения спортсменов

Ученые из Университета Лиссабона доказали, что ограниченное по времени питание (интервальное голодание) эффективно снижает массу тела у молодых спортсменов. Предварительные результаты исследования опубликованы в каталоге препринтов SSRN.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В исследовании приняли участие 16 здоровых студентов мужского пола, которые занимались бегом не менее трех раз в неделю. Один участник был исключен из исследования из-за несоблюдения режима питания.

Семь участников перешли на интервальное голодание: они питались в течение 8-часового окна. Восемь участников распределяли приемы пищи в течение 24-часового периода, придерживаясь своих обычных пищевых привычек. О своем питании участники отчитывались с помощью анкет. В конечном счете потребление калорий и макронутриентов было приблизительно одинаковым в обеих группах.

Спустя четыре недели масса тела участников, придерживавшихся интервального голодания, была значимо ниже, чем после обычной диеты. При этом спортсмены сохранили свою мышечную массу и снизили жировую. В обеих группах также наблюдалось улучшение поглощения кислорода легкими, а также общее улучшение метаболического здоровья. Это, однако, не принесло никакой пользы для работоспособности или аэробной способности участников.