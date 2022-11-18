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1 час назад

Врачи выяснили, что интервальное голодание эффективно для похудения спортсменов

Газета.Ru

Ученые из Университета Лиссабона доказали, что ограниченное по времени питание (интервальное голодание) эффективно снижает массу тела у молодых спортсменов. Предварительные результаты исследования опубликованы в каталоге препринтов SSRN.

Интервальное голодание эффективно для похудения спортсменов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 16 здоровых студентов мужского пола, которые занимались бегом не менее трех раз в неделю. Один участник был исключен из исследования из-за несоблюдения режима питания.

Семь участников перешли на интервальное голодание: они питались в течение 8-часового окна. Восемь участников распределяли приемы пищи в течение 24-часового периода, придерживаясь своих обычных пищевых привычек. О своем питании участники отчитывались с помощью анкет. В конечном счете потребление калорий и макронутриентов было приблизительно одинаковым в обеих группах.

Спустя четыре недели масса тела участников, придерживавшихся интервального голодания, была значимо ниже, чем после обычной диеты. При этом спортсмены сохранили свою мышечную массу и снизили жировую. В обеих группах также наблюдалось улучшение поглощения кислорода легкими, а также общее улучшение метаболического здоровья. Это, однако, не принесло никакой пользы для работоспособности или аэробной способности участников.

Исследование имеет ограничения: небольшой размер выборки и участие только здоровых мужчин. Результаты считаются предварительными до публикации в рецензируемом журнале.

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