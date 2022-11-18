Названы причины пить кофе каждый день

Вторым по популярности в мире напитком считается кофе. Жители всей планеты ежедневно выпивают более миллиарда чашек.

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Такими данными делится сайт Food ru. Специалисты сервиса назвали несколько причин пить кофе каждый день, а также полезные свойства напитка.

Кофеин помогает худеть, его добавляют в большинство пищевых жиросжигающих добавок. Это вещество ускоряет метаболизм. Однако на тех, кто постоянно пьёт кофе, элемент не особо действует.

Также кофе защищает от диабета второго типа. Учёные установили, что кофеманы страдают этим заболеванием в два раза реже, чем те, кто никогда не пьёт такой напиток. Одна чашка кофе в день снижает риск развития диабета на 7 процентов.

Кроме того, кофе снижает риск развития деменции – болезни Альцгеймера. Пока лечить такое заболевание не научились.

Однако употребление кофе – одно из возможных способов профилактики болезни. У тех, кто выпивает в день 3-5 чашек кофе, риск развития деменции в пожилом возрасте оказался снижен на 65 процентов.

Также кофе помогает избежать инсульта. Доказано, что болезни сердца у кофеманов развиваются реже. Вероятность появления инсульта снижена на 20 процентов.

Кофе делает человека счастливее, снижается риск развития депрессии на 20 процентов.