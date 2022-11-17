Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
6 минут назад

Названы случаи, когда принятие горячей ванны может привести к ужасным последствиям

Passion.ru

Кто из нас не любит вечером понежиться в горячей ванне? Ведь вода не только расслабляет и забирает с собой все тревоги, но еще и так полезна для здоровья. Однако, как выяснили специалисты, это не всегда так. Существуют случаи, когда такой отдых может закончится печальным исходом.

Когда принятие горячей ванны может привести к ужасным последствиям
Фото: Passion.ruPassion.ru

Во-первых, медики утверждают, что слишком частые водные процедуры смывают с кожи защитный слой. В результате этого кожа пересыхает и быстро стареет.

Вторая причина несколько раз подумать перед принятием ванны – это негативное влияние горячей воды на работу сердца и сосудов. Специалисты выяснили, что находиться в ванне с водой до 40 градусов можно не более пяти минут.

Также горячая вода может поспособствовать обмороку человека. Дело в том, что увеличивается частота сердечных сокращений и снижается артериальное давление. В результате этого начинает кружиться голова, и человек теряет сознание.

Ученые перечислили список болезней и симптомов, при которых стоит воздержаться от принятия ванны. Это повышенная температура тела, болезни сердца в острой стадии, органов дыхания, туберкулез и тромбофлебиты, а также проблемы с сосудами.

Специалисты говорят: чувствуйте свой организм. Если горячая ванна приносит вам хоть какой-то дискомфорт – снизьте градус. Иначе вы рискуете заработать проблемы с венами ног и венозным оттоком в целом.

К слову, врачи дали рекомендации и по поводу использования горячей воды при сильном холоде, что особо актуально в осенне-зимний сезон. Ни в коем случае нельзя мыть руки в горячей воде и принимать ванну, если вы только вернулись с мороза. Резкие перепады температур провоцируют спазм сосудов.

Ранее специалисты предостерегали насчет другого средства, которым многие предпочитают согреваться в холодную погоду. Мы рассказывали, чем может быть опасен вчерашний чай.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители