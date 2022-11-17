В Роспотребнадзоре рассказали, как никотин действует на организм

Никотин действует как нейротоксин, в зависимости от дозы он может привести к повышению кровяного давления, проблемам с желудочно-кишечным трактом, параличу нервной системы и смерти. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения, установленный Американским онкологическим обществом в 1977 году. В 2022 году этот день приходится на 17 ноября.

Как отметили в Роспотребнадзоре, опасность табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе изделий с нагреваемым табаком, растворов, жидкостей или гелей с содержанием жидкого никотина, вейпов и порошков, обусловлена наличием в ней никотина. Он действует в качестве нейротоксина, пояснили в ведомстве.

«При малых дозах он вызывает возбуждение нервной системы, угнетение дыхания, повышение кровяного давления, воздействует на желудочно-кишечный тракт, вызывая тошноту, рвоту. В больших дозах вызывает паралич нервной системы, остановку дыхания, прекращение сердечной деятельности, смерть», — говорится на сайте федеральной службы.

В случае частого поглощения этого вещества может сформироваться никотинизм, то есть хроническое отравление, из-за которого у человека ухудшаются память и работоспособность. Никотин влияет на работу всех системных органов, развивается психологическая и физическая зависимость. При этом изменение эмоционального фона может еще и усилить психологическую зависимость.

Помимо этого, из-за влияния никотина нарушается работа основных систем организма: центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной. Также он вызывает заболевания десен и зубов.