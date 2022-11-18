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50 минут назад

Почему важно чистить зубы перед сном

Вечерняя Москваиещё 1

Если пропустить чистку зубов перед сном, то в полости рта будут размножаться бактерии. В дальнейшем это приведет к образованию налета и зубного камня. Об этом сообщил стоматолог Владимир Лосев.

Почему важно чистить зубы перед сном
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, чистка зубов является профилактикой различных стоматологических заболеваний, в том числе кариеса. Поэтому зубы нужно чистить обязательно дважды в день — утром и вечером.

Он отметил, что чистка зубов вечером даже важнее утренней, поскольку за день в полости рта копятся бактерии из остатков пищи, от которых обязательно нужно избавиться. В ночное время слюна, защищающая поверхность зубов, практически не выделяется. Если не почистить зубы, то бактерии будут размножаться в благотворной среде.

Эксперт также посоветовал чистить поверхность языка, передает Life.ru.

ЗОЖ,Владимир Лосев,
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