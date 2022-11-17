Эксперты рассказали, как отказаться от сигарет

Международный день отказа от курения отмечается 17 ноября. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. По оценкам экспертов ВОЗ, сегодня от различных болезней, связанных с курением, умирает 4,9 миллиона человек в год. Как избавиться от вредной привычки и куда обратиться за помощью, выясняла «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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Подсчитать точное количество курящих — задача непростая. В 2019 году на этот вопрос попытался ответить Росстат. Так, крупное исследование, проведенное Федеральной службой государственной статистики, показало, что в стране ежедневно курят более 22 процентов жителей старше 15 лет. При этом больше всего пристрастны к табаку жители Чукотки: там курят 48 процентов населения. На втором месте Магаданская область — 41 процент жителей, на третьем Еврейская автономная область — 36 процентов. Меньше всего курильщиков оказалось в Чечне — 2 процента, Ингушетии — 5 процентов и Дагестане — 9 процентов.

Подсчетом курящих россиян в июле 2022 года занялся и ВЦИОМ. Данные опроса, проведенного организацией, показали, что в стране курят 33 процента населения, причем каждый пятый ежедневно выкуривает пачку сигарет. Аналогичные опросы ВЦИОМ проводил в 2009, 2011, 2013-2017 годах. Как выяснилось в результате исследования 2022 года, последние пять лет доля курильщиков в России остается почти неизменной. В то же время наблюдается снижение числа желающих отказаться от сигарет: об этом задумываются 62 процента респондентов, что на 17 процентов меньше, чем в 2017 году. При этом доля тех, кто не хочет бросать курить, выросла в 1,5 раза — до 31 процента.

Запас ограничительных мер, направленных на борьбу с курением, в нашей стране уже практически исчерпан, считает заслуженный врач России член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. Сенатор напомнил, что в России действует антитабачный закон. Его нормы, в частности, запрещают курение в определенных местах и помещениях. А к торговле сигаретами предъявляются жесткие требования. Но, по мнению Круглого, усиление запретов вряд ли даст заметный эффект. Поэтому следует искать другие пути.

Прежде всего должна быть усилена информационная политика: важно объяснять людям, что курение — это привычка, которая реально приводит ко многим страданиям, уверен политик. Она не только укорачивает жизнь, но и значительно ухудшает ее качество. Важно усилить и социальную антитабачную рекламу, подчеркнул сенатор.

«У нас совершенно нет социальной рекламы, которая показывает вред курения, — отметил Круглый. — Да, у нас печатают на сигаретных пачках картинки, которые демонстрируют ужасы курения, но этого явно недостаточно».

Особенно важно воздействовать на молодежь, продолжил парламентарий. Причем делать это необходимо не в обычном медийном поле, а на цифровых сервисах, в социальных сетях. «Нужно говорить с подростками, молодыми людьми на понятном им языке. Объяснять, что курение — это некруто и немодно. Здесь, мне кажется, мы недорабатываем», — заключил сенатор.

Не привычка, а патологическая зависимость

Сигаретный дым содержит более 8 тысяч идентифицированных химических веществ. Из-за болезней, связанных с табачной зависимостью, ежегодно умирают около 400 тысяч россиян. Курение вредит практически всему организму, но особенно страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы. По данным ВОЗ, именно курением обусловлены 90 процентов смертей от рака легких, 75 процентов летальных исходов от хронического бронхита и 25 — ишемической болезни сердца. Среди других последствий табака — гипертония, инфаркты, инсульты, астма и многие другие заболевания. При этом самостоятельно отказаться от сигарет могут далеко не все.

Значительная часть людей, особенно с длительным стажем курения, не могут самостоятельно бросить курить, подтвердил психиатр-нарколог, профессор, заслуженный врач России депутат Госдумы VII созыва Николай Говорин. В этой ситуации человеку помогут психологи, психиатры и наркологи, работающие в центрах здоровья и наркологических диспансерах, пациенту там индивидуально подберут программу лечения, рассказал специалист «Парламентской газете». По его словам, в некоторых случаях возможно и медикаментозное лечение. Например, с помощью препаратов, блокирующих рецепторы в головном мозге, на которые действует никотин. Главное, подчеркнул Говорин, — это желание, решимость и мотивация самого человека. Но, к сожалению, нередко люди решают бросить курить только тогда, когда уже возникает серьезная проблема со здоровьем.

«Мой брат, профессор-кардиолог, рассказывал о случаях в его практике, когда пациенты отказывались от сигарет уже после того, как перенесли какое-то серьезное заболевание, например, инфаркт миокарда, — поделился Говорин. — Лечащие врачи тогда объясняли им дальнейшую перспективу — либо жить, либо продолжать курить. И только этот фактор — страх за свою жизнь — помог им принять верное решение».

О тяжелых последствиях курения можно говорить очень долго, продолжил нарколог. Он отметил, что особенно опасно потребление табака молодыми женщинами. Ведь табак — это эндотелиальный яд, объяснил специалист. Никотин в чем-то напоминает действие коронавируса, который тоже поражает эндотелий — внутреннюю выстилку сосудов. Это может стать причиной невынашивания беременности и множества других патологий.

Между тем бросить курить — самостоятельно или с помощью специалистов — реально, подчеркнул Говорин. Он рассказал, что лично знает много людей, которые отказались от сигарет и сожалеют только об одном — что не сделали этого раньше.

Более 730 центров, где помогут бросающим

Сегодня каждый человек, который хочет бросить курить, может обратиться в центры здоровья, занимающиеся индивидуальной профилактикой неинфекционных заболеваний. В России таких центров уже более 730. Там можно получить необходимую помощь специалистов. Обследование можно пройти бесплатно один раз в год без предварительной записи. Адреса центров здоровья можно найти на портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru.