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1 час назад

Врач Чернышова рассказала, когда нельзя принимать горячий душ

Диана Товсепова

В некоторых случаях горячий душ может быть опасным для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова Москве 24.

Врач рассказала, когда горячий душ опасен для здоровья
Фото: PxherePxhere

Терапевт объяснила, что, принимая горячий душ при температуре, мы рискуем поднять ее еще выше.

Под горячую воду не стоит идти и при болях в сердце или высоком давлении. По словам врача, лучше чередовать теплую воду с более прохладной (комнатной температуры). Такой контрастный душ может мягко простимулировать иммунитет.

Чем чреват душ по утрам и почему лучше мыться вечером

Ранее мы писали о том, как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже.

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