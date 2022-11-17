Врач рассказала, когда горячий душ опасен для здоровья

В некоторых случаях горячий душ может быть опасным для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова Москве 24.

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Терапевт объяснила, что, принимая горячий душ при температуре, мы рискуем поднять ее еще выше.

Под горячую воду не стоит идти и при болях в сердце или высоком давлении. По словам врача, лучше чередовать теплую воду с более прохладной (комнатной температуры). Такой контрастный душ может мягко простимулировать иммунитет.