10 популярных повседневных продуктов, которые опасны для здоровья

Иногда бывает сложно понять, какие продукты действительно приносят пользу организму, а какие - лишь пример хорошего маркетинга. Например, вот 10 вариантов еды и напитков, которые лучше не покупать.

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Вредные продукты, которые производители позиционируют как полезные, на самом деле очень популярны. И они, скорее всего, есть у вас дома: хотя бы некоторые из них.

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Оливковое масло. Проблема в том, что оно может оказаться не оливковым, а растительным. Дело в том, что производители часто прессованные оливки разбавляют более дешёвыми маслами, состоящими из сои, арахиса, семян подсолнечника. Все эти дешёвые масла могут способствовать появлению аллергической реакции.

Васаби. Учёные выяснили, что всего лишь 5 % васаби создаётся из корня эвтремы японской, которая собирается в руслах рек. Настоящая же приправа должна быть именно свежеприготовленной. Связано это с тем, что после натирания корень утрачивает вкус в течение 15 минут. В общепите же используется заменитель этого продукта, состоящий из горчицы, хрена, зелёного пищевого красителя.

Бэби-морковь. В действительности это всего лишь остатки стандартной моркови, нарезанные на мелкие кусочки. Некоторые и правда выращивают мини-морковку, но такие сорта нельзя найти в обычных продуктовых.

Бэби-кукуруза. Это просто початки, которые собрали рано, а не отдельный сорт кукурузы.

Мёд. Производители сегодня могут с лёгкостью продавать разбавленный мёд. В исследовании, опубликованном в Journal of Food Science, говорится, что определённые партии мёда содержат недорогие подсластители: например, кукурузный сироп, содержащий много фруктозы.

Фруктовый сок. Нередко для достижения нужного объёма ягодные или фруктовые соки разбавляют яблочным. Поэтому перед покупкой сока проверяйте его состав.

Шафран. Эта специя считается одной из самых ценных и дорогих. Поэтому на рынке встречается так много её подделок. К примеру, вместо шафрана могут продавать сафлору или куркуму.

Кофе. Молотый кофе часто производители разбавляют. Это позволяет снизить стоимость итогового продукта. Результаты исследований показывают, что в кофейной смеси могут содержаться самые разные вещества и продукты: ячмень, молотая жареная кукуруза, ветки, злаки, карамель, цикорий и пр. Безопаснее всего будет измельчать кофейные зёрна дома самостоятельно.

Крабовые палочки. От краба в них на самом деле ничего нет. Делаются они из смеси различных наполнителей, в том числе рыбного фарша, пшеницы, яиц. Поэтому и стоят они так дёшево.

Зелёные перцы. Некоторые из них - это просто недоспелые красные перцы.