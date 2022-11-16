Названы самые частые травмы при падении в гололед

— Выбирайте путь, где меньше всего льда и дорожное полотно усеяно твердыми реагентами. Если же вы уже ступили на сколькую дорожку и предполагаете, что сейчас упадете, согните слегка ноги в коленях, чтобы улучшить амортизирующие свойства нижних конечностей. Максимум что вы успеете при падении – это выбросить руки вперед, чтобы защитить лицо или спину. Даже при самом удачном падении, уточнил спикер, люди получают перелом лучевой кости в типичном месте, — посоветовал он.