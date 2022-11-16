9 факторов, повышающих риск развития тромбоза

Британский медик рассказала о мерах профилактики образования тромбов и о симптомах, характерных для этого заболевания. Образовавшиеся в результате сгущения крови тромбы опасны не только для здоровья, но и несут серьезную угрозу для жизни человека.

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Тромбы могут закупорить сосуды, попасть в легкие или сердце, что может привести даже к летальному исходу.

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Самыми часто наблюдаемыми симптомами тромбоза являются пульсирующая или судорожная боль, отек, покраснение и тепло в конечностях. Также у пациентов наблюдаются внезапная одышка, кашель и резкая боль в груди, которая может усиливаться при вдохе.

По словам британского диетолога Ноны Озерянской, очень важно вести здоровый образ жизни и своевременно принимать меры профилактики образования тромбов. Кроме того, специалист перечислила факторы, которые повышают риск развития тромбоза.

Чаще всего тромбы образуются у людей пожилого возраста, а также у тех, кто страдает ожирением, пишет издание Daily Express. Чтобы поддерживать здоровье и нормальный вес, необходимо придерживаться здорового и сбалансированного питания, утверждает специалист.

Продукты с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и трансжирных кислот, такие как сладкие напитки, маргарин, торты, печенье, пудинги, продукты, обжаренные и обработанные пищевые продукты существенно повышают риск развития тромбов. Также большое значение имеет наследственность. Если у близких родственников наблюдалось это заболевание, то риск развития тромбоза становятся больше.

Часто тромбоз возникает при наличии хронических патологий, например, сахарном диабете или болезнях сердца. Закупорку сосудов могут вызвать онкологические заболевания, а также прием гормональных противозачаточных или других лекарств с содержанием эстрогенов. Помимо этого, в группе риска находятся беременные и только что родившие женщины.