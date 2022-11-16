5 неочевидных сигналов, что вам срочно нужно к врачу

Про резкие боли, головокружение и другие очевидные симптомы и так понятно. Но есть незаметные на первый взгляд звоночки того, что вам пора к врачу. Их-то мы и разобрали в статье.

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Вы постоянно ленитесь

Месяц назад скакали по презентациям, дачам и селам как пучеглазый долгопят, а сейчас даже тарелку помыть не можете. Скорее всего, причина не в лени, а в переутомлении.

Вы забыли, когда у вас наступают месячные

Через десять дней? Может, через неделю? А сколько длится ваш менструальный цикл? Как много вопросов и как мало простого внимания к своему организму.

Вас бесит, когда вам желают «не болеть»

Да, это банально, но почему чужое отсутствие креатива так вас задевает? Возможно, это просто больная мозоль, на которую ненароком кто-то наступил.

У вас изменились пищевые привычки

Раньше вы съедали на завтрак яичницу и тост, а сейчас не можете выйти из-за стола, пока не опустошите холодильник? Срочно к врачу!

Вас накрывает негатив