Опасно ли на самом деле отбеливание зубов

Она притягивает взгляды, располагает к общению и приятно удивляет: белоснежная улыбка — это красиво.

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Но, к сожалению, не многих природа наградила такой роскошью, поэтому люди обращаются за помощью к профессионалам, чтобы выполнить отбеливание зубов.

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Главный врач и соучредитель стоматологической клиники «Город улыбок» г. Саратов Виктория Шатаева развеет мифы об этой популярной процедуре, ответив на самые важные вопросы.

Отбеливание зубов — эстетическая процедура в области стоматологии, направленная на изменение цвета зубной эмали и удаление пигментных пятен с поверхности зубов. К нему уже давно прибегают медийные личности и звёзды шоу-бизнеса, ослепительно улыбаясь своим зрителям с экранов.

Но в повседневной жизни мало кто решается на поход к стоматологу, чтобы отбелить зубы. Одна из причин — опасение, что данная процедура испортит эмаль.

Влияет ли отбеливание зубов на состояние эмали?

Нет, отбеливание не влияет на состояние зубной эмали.

Клиническое отбеливание зубов — совершенно безопасная процедура. Все используемые отбеливающие гели сертифицированы, то есть одобрены Министерством здравоохранения.

Даже лампа, которая активирует действие отбеливающего геля, имеет соответствующее удостоверение, разрешающее её использование на территории Российской Федерации.

Принцип отбеливания

При проведении процедуры используется перекись водорода высокой концентрации либо пероксид водорода. После нанесения отбеливающего средства на зубы, его активируют холодным светом при помощи специальной LED-лампы.

В процессе исходный гель расщепляется на несколько составляющих, в том числе на атомарный кислород, который попадает под эмаль на дентин, где сосредоточены все красящие пигменты. Именно атомарный кислород атакует молекулы пигментов, которые разрушаются и выводятся с водой.

Поэтому можно со стопроцентной уверенностью сказать, что клинические отбеливающие системы не повреждают зубную эмаль.

Можно ли отбеливать зубы в домашних условиях и каким способом?

В домашних условиях я не рекомендую отбеливать зубы по нескольким причинам.

Во-первых, никто, кроме вас, не контролирует процесс отбеливания.

Во-вторых, под рукой — только инструкция по применению, разработанная, скорее всего, производителем, а не компетентным врачом. Причём зачастую составы этих отбеливающих гелей и полосок также написаны некорректно.

Такое неконтролируемое использование домашнего отбеливания может привести как минимум к чувствительности зубов, ожогу дёсен и просто к непредсказуемому, неудовлетворительному результату.

Домашнее отбеливание может быть назначено стоматологом при личной консультации.

Я, например, назначаю домашнее отбеливание после клинического — например, когда пациент хочет немного усилить эффект или в качестве поддерживающей терапии, чтобы человек не тратил время на повторные отбеливающие процедуры.

В таких случаях пациент получает от меня чёткие рекомендации и проверенный гель, который также имеет необходимые сертификаты и чёткую инструкцию.

Более того, мы обязательно проводим курсы ремтерапии (реминерализующей терапии) с помощью специальных кап — до и после домашнего отбеливания, чтобы обогатить зубную эмаль микроэлементами и свести чувствительность зубов до минимума.

И, конечно, после завершения процедуры на дому пациенты приходят ко мне на контроль в клинику. Как видите, даже домашнее отбеливание обязательно должно проходить под контролем специалиста.

Какое отбеливание лучшее на сегодняшний день?

На мой взгляд, сейчас на рынке в авангарде два отличных метода отбеливания — это ZOOM и Amazing White.

Первый метод подходит людям, мечтающим о кипенно-белых зубах, второй — больше для любителей натуральности: он позволяет отбелить зубную эмаль в пределах естественного цветового диапазона.

Но оба этих метода хороши, и принцип действия у них примерно одинаковый, поэтому тут решение за пациентом: ему предстоит выбор системы, а также врача и клиники, предлагающей данную услугу.

Отбеливание — вредная процедура? Советы стоматолога

Процедура отбеливания безвредна при условии, что вы проводите её в клинике под контролем врача.

Нужно выполнить профессиональную гигиену полости рта: если на поверхности зубов имеются пигментные пятна или зубной налёт, эффект отбеливания будет неравномерным.

Кроме того, после профгигиены я рекомендую так называемую «прозрачную» диету, которая исключает употребление любых продуктов с естественным или искусственным содержанием красителей.

Далее в клинике мы изготавливаем специальные индивидуальные капы, которые я сама надеваю своим пациентам сразу после процедуры, и отдаём с собой реминерализующий гель. В течение двух недель мои пациенты самостоятельно в домашних условиях выполняют себе аппликации с ремгелем. Для того чтобы получить качественный результат, перед процедурой отбеливания необходимо провести ряд манипуляций:

Повторюсь, домашнее отбеливание может быть безопасным только при условии, что оно выполняется под строгим контролем врача-стоматолога и с помощью препарата, который он лично вам выдал.

Отбеливание в салонах красоты опасно ввиду минимальной стерильности. Кроме того, вы не знаете, каким препаратом эта процедура будет выполняться.

Рекламные буклеты и ролики пестрят заголовками: «Отбеливание препаратами с низким содержанием химических веществ».

Но это обман: если содержание действительно низкое, от такой процедуры попросту не будет толка, а если высокое — возможен ожог дёсен. Поэтому в клинике мы обязательно изолируем дёсны перед началом процедуры.

Отбеливание может быть во вред, когда всевозможные отбеливающие полоски и гели, свободно продаваемые в магазинах, начинают бесконтрольно использоваться покупателями. Это может привести к плачевным последствиям.

Я не люблю такие средства и не рекомендую их своим пациентам, как и отбеливающие зубные пасты, в частности, из недорогого ценового сегмента. Обладая высокой степенью абразивности, они просто стирают вашу эмаль, особенно при неправильном положении щётки и чрезмерном давлении на неё.

Последствия могут быть разными: от появления небольшой чувствительности зубов до выраженных клиновидных дефектов зубной эмали.

Поэтому, даже на первый взгляд лёгкий выбор отбеливающей пасты, стоит начинать с консультации стоматолога, который даст необходимые рекомендации на основании противопоказаний, если таковые имеются.

Выводы

Как было сказано ранее, клиническое отбеливание зубов — абсолютно безвредная эстетическая процедура.

Но стоит отметить, что она, как и другие лечебно-профилактические манипуляции, имеет ряд противопоказаний:

возраст до 18 лет; беременность и период лактации; аллергия на действующий компонент — перекись водорода; заболевания дёсен; приём препаратов, вызывающих светочувствительность; наличие кардиостимулятора; онкологические и психические заболевания.