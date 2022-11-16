Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
18 минут назад

Почему пить соду при изжоге опасно для здоровья

Ferra.ru

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, что приём соды для купирования приступа изжоги — народное средство, которые может всерьёз ухудшить самочувствие.

Почему пить соду при изжоге опасно для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кроме того, у этого способа существуют противопоказания: при изжоге соду категорически нельзя пить беременным, диабетикам, при наличии язвы желудка.

Регулярный приём соды может нарушить работу пищевода и желудка. К тому же нельзя постоянно прибегать к помощи соды, потому что при её постоянном приёме накапливается щёлочь, что может спровоцировать алкалоз — увеличение pH крови.

Врач предупредила, что сода может привести и к острым состояниям: проблемам с дыхательной системой, судорогам, учащённому сердцебиению, постоянной жажде, потере сознания. При обнаружении хотя бы одного из симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители