Почему пить соду при изжоге опасно для здоровья

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, что приём соды для купирования приступа изжоги — народное средство, которые может всерьёз ухудшить самочувствие.

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Кроме того, у этого способа существуют противопоказания: при изжоге соду категорически нельзя пить беременным, диабетикам, при наличии язвы желудка.

Регулярный приём соды может нарушить работу пищевода и желудка. К тому же нельзя постоянно прибегать к помощи соды, потому что при её постоянном приёме накапливается щёлочь, что может спровоцировать алкалоз — увеличение pH крови.

Врач предупредила, что сода может привести и к острым состояниям: проблемам с дыхательной системой, судорогам, учащённому сердцебиению, постоянной жажде, потере сознания. При обнаружении хотя бы одного из симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу.