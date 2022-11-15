Как найти клинику для имплантации зубов, если ваш случай сложный

На что обратить внимание при выборе клиники для имплантации зубов, если у вас есть проблемы со здоровьем, рассказывает хирург-имплантолог стоматологии Smile-at-Once Евгений Жиленко — специально для Daily Moscow.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Сегодня для имплантации зубов очень мало ограничений. Ее можно пройти даже с такими заболеваниями, как сахарный диабет, остеопороз, пародонтит, онкология. Не противопоказана имплантация при отсутствии всех зубов, курильщикам, женщинам в период менопаузы или после рождения ребенка.

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Главное — качественная диагностика, подбор подходящих моделей имплантов, которые успешно работают в сложных случаях, а также индивидуальный подход.

Частой причиной отказа в имплантации зубов является нежелание искать индивидуальное решение для пациента, если случай сложный. Либо опасения развития осложнений после лечения. Евгений Жиленко Хирург-имплантолог, пародонтолог, ортопед клиники Smile-at-Once

Встречаются и такие ситуации, когда врач обещает помочь, но использует для этого стандартные решения без ставки на индивидуальную ситуацию. В этом случае импланты могут не прижиться — деньги будут потрачены впустую, а провести повторную имплантацию вряд ли получится, поскольку кость будет разрушена.

Из-за воспаления или длительного отсутствия зубов костная ткань челюстей может стать рыхлой, уменьшиться в размерах. При сахарном диабете, курении, остеопорозе, онкологии, у женщин в период менопаузы или после родов нарушаются обменные процессы в организме, снижается иммунитет, плохо заживают раны.

Если кости мало, имплантам не хватит места. Если организм плохо восстанавливается, выше риск, что имплант будет приживаться долго или не срастется с костью совсем. Но все ситуации — решаемы.

Составил 5 рекомендаций, которые помогут найти клинику, где вам точно не откажут в имплантации зубов из-за сложности случая.

Уточните, как проводится диагностика

Перед установкой имплантов важно определить все слабые места здоровья пациента. Нельзя устанавливать импланты без компьютерной томографии для оценки объема и состояния челюстной кости, расположения нервов и сосудов — это важно для выбора моделей имплантов и мест их установки.

Сегодня в этом врачам помогают высокие технологии и искусственный интеллект. Но такие средства достаточно дорогостоящие и доступны не более чем в 10 профильных центрах Москвы — стоит проверить заявленное наличие на консультации.

Также важно сдать анализы для проверки крови на свертываемость и наличие скрытых инфекций. Если есть проблемы, стоматолог направит к профильному специалисту для назначения лечения.

Диагностика — один из самых важных этапов, который нельзя игнорировать, особенно если есть проблемы со здоровьем. Оцените подход и оборудование, которое использует ваш врач, уже на консультации.

По итогам обследования врач поймет, как будут приживаться импланты, какие есть риски, какие модели имплантов и технология их установки подойдут именно вам, нужно ли использовать медикаменты для стимулирования организма.

Отдайте предпочтение имплантам с лечебным покрытием

Если кость рыхлая, малого объема, ее питание нарушено, не все импланты смогут прижиться. Лучше отдать предпочтение моделям, которые изначально создавались и были протестированы в сложных случаях — Straumann, Nobel Biocare. Импланты данных брендов имеют биоактивное покрытие, которое не дает вредным бактериям «цепляться» к поверхности, стимулирует рост и нормализует питание клеток кости.

Такие импланты сразу после установки активизируют собственные силы организма, запуская работу белков — факторов роста, стимулирующих обновление клеток.

Восстановление кости происходит в 2,5 раза быстрее. А за счет специально разработанных инструментов для установки кость при сверлении не извлекается, а уплотняется вокруг импланта, удерживая его надежно.

Это позволяет использовать данные импланты в самых сложных ситуациях — при воспалении или недостатке кости, при онкологии или курении, когда важно обеспечить хорошую фиксацию сразу.

Выбирайте клинику, где проводится компьютерное планирование

Во многих клиниках сегодня используются цифровые программы с искусственным интеллектом. Врача они не заменяют, но сводят к нулю риски и осложнения — помогают подобрать оптимальные по длине и диаметру модели имплантов, а также места для их установки с учетом состояния кости и всего организма пациента. Врач моделирует прототип будущего протеза и заранее просчитывает нагрузку на импланты.

Процесс изучения КТ пациента и моделирования процесса имплантации — врач подбирает размер, форму и бренд имплантов исходя из ситуации конкретного пациента.

Оцените, какие технологии используются для установки имплантов

Если кость ослаблена и ее питание нарушено, важно поставить импланты с минимальной травмой тканей. Для этого есть несколько решений.

Врач использует хирургический шаблон, который во время операции накладывается на челюсть и позволяет установить импланты согласно цифровому плану. Без сильных разрезов и отклонения даже на долю миллиметра.

Даже если есть проблемы с сердцем, анестезию использовать можно. Главное — подобрать препараты индивидуально.

Операцию важно проводить под цифровым контролем. Для этого врач использует стоматологический микроскоп и видит рабочую область с увеличением больше чем в 30 раз, делает минимальные разрезы и точно сверлит.

Если отсутствуют все зубы, предпочтение стоит отдать методам all-on-4 и all-on-6 — на ряд устанавливается 4-6 импланта, а не под каждый зуб. Несъемный протез ставится на 1-3 день. За счет нормализации жевания происходит стимулирование кости — она восстанавливается быстрее.

Уточните, используются ли биопрепараты для заживления тканей

Главная сложность, с которой может столкнуться врач — сложное заживление тканей и медленный рост клеток кости. Это влияет на качество приживления имплантов — процесс будет долгим и сложным. Поэтому важно стимулировать восстановление костной ткани.

Отчасти это сделают импланты за счет активного покрытия. Но дополнительно стоит использовать специальные препараты. Они имеют в составе белки организма, которые естественным образом стимулируют рост клеток костной ткани.

Желательно, чтобы во время операции врач также использовал плазму, полученную из крови организма самого пациента. Она богата тромбоцитами — клетками, которые помогают заживлять ткани.