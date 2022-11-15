Как найти клинику для имплантации зубов, если ваш случай сложный

На что обратить внимание при выборе клиники для имплантации зубов, если у вас есть проблемы со здоровьем, рассказывает хирург-имплантолог стоматологии Smile-at-Once Евгений Жиленко — специально для Daily Moscow.
Сегодня для имплантации зубов очень мало ограничений. Ее можно пройти даже с такими заболеваниями, как сахарный диабет, остеопороз, пародонтит, онкология. Не противопоказана имплантация при отсутствии всех зубов, курильщикам, женщинам в период менопаузы или после рождения ребенка.
Главное — качественная диагностика, подбор подходящих моделей имплантов, которые успешно работают в сложных случаях, а также индивидуальный подход.
Частой причиной отказа в имплантации зубов является нежелание искать индивидуальное решение для пациента, если случай сложный. Либо опасения развития осложнений после лечения. Евгений Жиленко Хирург-имплантолог, пародонтолог, ортопед клиники Smile-at-Once
Встречаются и такие ситуации, когда врач обещает помочь, но использует для этого стандартные решения без ставки на индивидуальную ситуацию. В этом случае импланты могут не прижиться — деньги будут потрачены впустую, а провести повторную имплантацию вряд ли получится, поскольку кость будет разрушена.
Из-за воспаления или длительного отсутствия зубов костная ткань челюстей может стать рыхлой, уменьшиться в размерах. При сахарном диабете, курении, остеопорозе, онкологии, у женщин в период менопаузы или после родов нарушаются обменные процессы в организме, снижается иммунитет, плохо заживают раны.
Если кости мало, имплантам не хватит места. Если организм плохо восстанавливается, выше риск, что имплант будет приживаться долго или не срастется с костью совсем. Но все ситуации — решаемы.
Составил 5 рекомендаций, которые помогут найти клинику, где вам точно не откажут в имплантации зубов из-за сложности случая.
Перед установкой имплантов важно определить все слабые места здоровья пациента. Нельзя устанавливать импланты без компьютерной томографии для оценки объема и состояния челюстной кости, расположения нервов и сосудов — это важно для выбора моделей имплантов и мест их установки.
Сегодня в этом врачам помогают высокие технологии и искусственный интеллект. Но такие средства достаточно дорогостоящие и доступны не более чем в 10 профильных центрах Москвы — стоит проверить заявленное наличие на консультации.
Также важно сдать анализы для проверки крови на свертываемость и наличие скрытых инфекций. Если есть проблемы, стоматолог направит к профильному специалисту для назначения лечения.
Диагностика — один из самых важных этапов, который нельзя игнорировать, особенно если есть проблемы со здоровьем. Оцените подход и оборудование, которое использует ваш врач, уже на консультации.
По итогам обследования врач поймет, как будут приживаться импланты, какие есть риски, какие модели имплантов и технология их установки подойдут именно вам, нужно ли использовать медикаменты для стимулирования организма.
Если кость рыхлая, малого объема, ее питание нарушено, не все импланты смогут прижиться. Лучше отдать предпочтение моделям, которые изначально создавались и были протестированы в сложных случаях — Straumann, Nobel Biocare. Импланты данных брендов имеют биоактивное покрытие, которое не дает вредным бактериям «цепляться» к поверхности, стимулирует рост и нормализует питание клеток кости.
Такие импланты сразу после установки активизируют собственные силы организма, запуская работу белков — факторов роста, стимулирующих обновление клеток.
Восстановление кости происходит в 2,5 раза быстрее. А за счет специально разработанных инструментов для установки кость при сверлении не извлекается, а уплотняется вокруг импланта, удерживая его надежно.
Это позволяет использовать данные импланты в самых сложных ситуациях — при воспалении или недостатке кости, при онкологии или курении, когда важно обеспечить хорошую фиксацию сразу.
Во многих клиниках сегодня используются цифровые программы с искусственным интеллектом. Врача они не заменяют, но сводят к нулю риски и осложнения — помогают подобрать оптимальные по длине и диаметру модели имплантов, а также места для их установки с учетом состояния кости и всего организма пациента. Врач моделирует прототип будущего протеза и заранее просчитывает нагрузку на импланты.
Процесс изучения КТ пациента и моделирования процесса имплантации — врач подбирает размер, форму и бренд имплантов исходя из ситуации конкретного пациента.
Если кость ослаблена и ее питание нарушено, важно поставить импланты с минимальной травмой тканей. Для этого есть несколько решений.
Врач использует хирургический шаблон, который во время операции накладывается на челюсть и позволяет установить импланты согласно цифровому плану. Без сильных разрезов и отклонения даже на долю миллиметра.
Даже если есть проблемы с сердцем, анестезию использовать можно. Главное — подобрать препараты индивидуально.
Операцию важно проводить под цифровым контролем. Для этого врач использует стоматологический микроскоп и видит рабочую область с увеличением больше чем в 30 раз, делает минимальные разрезы и точно сверлит.
Если отсутствуют все зубы, предпочтение стоит отдать методам all-on-4 и all-on-6 — на ряд устанавливается 4-6 импланта, а не под каждый зуб. Несъемный протез ставится на 1-3 день. За счет нормализации жевания происходит стимулирование кости — она восстанавливается быстрее.
Главная сложность, с которой может столкнуться врач — сложное заживление тканей и медленный рост клеток кости. Это влияет на качество приживления имплантов — процесс будет долгим и сложным. Поэтому важно стимулировать восстановление костной ткани.
Отчасти это сделают импланты за счет активного покрытия. Но дополнительно стоит использовать специальные препараты. Они имеют в составе белки организма, которые естественным образом стимулируют рост клеток костной ткани.
Желательно, чтобы во время операции врач также использовал плазму, полученную из крови организма самого пациента. Она богата тромбоцитами — клетками, которые помогают заживлять ткани.
Имплантация зубов — сложное и дорогостоящее лечение. Пациенту важно доверять врачу, но стоит дополнительно проверить, сможет и готов ли он решить задачу в вашей ситуации. Грамотный специалист обязательно проведет углубленную диагностику и подберет решение строго индивидуально.