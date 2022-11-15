Крепкие зубы: 5 секретов для улучшения состояния зубной эмали

Зубная эмаль — самый прочный материал в организме человека, от состояния которого зависят здоровье полости рта и эстетичность улыбки. Но по ряду причин зубная эмаль имеет свойство истончаться, что может привести к потере зубов. Как этого избежать и улучшить состояние зубной эмали рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.

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Созданная самой природой, зубная эмаль на 97% состоит из неорганических веществ — минералов, — и выполняет внешние защитные функции коронковой части зубов (дентина и пульпы). Ежедневные нагрузки, связанные с жеванием или агрессивным воздействием внешних факторов — перепады температур, кислоты, поступающие с пищей, вредные привычки — неизбежно приводят к тому, что в течение жизни эмаль стирается. Замедлить этот процесс и укрепить зубы можно следующими способами.

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1. Ежедневная гигиена

Здоровая улыбка начинается с обязательного ежедневного ухода за ротовой полостью. Правильная гигиена предотвращает размножение бактерий, которые разъедают зубную эмаль. Чистить зубы необходимо дважды в день — утром и вечером. Бытует ошибочное мнение, что желательно и вовсе делать это после каждого приёма пищи, но этот факт не является истиной: такой «совет» пойдёт во вред и только ускорит процесс стирания эмали. Можно использовать в арсенале все доступные на современном рынке средства — ирригатор, который прекрасно справляется с задачей очищения межзубного пространства, всевозможные флоссы (зубные нити), зубочистки в индивидуальных упаковках, которые удобно всегда иметь при себе. Лишним не будет ополаскиватель для полости рта, который усиливает свойства зубной пасты, или полоскание целебными растительными настоями — ромашкой, календулой, зелёным чаем.

2. Правильно подобранные паста и щетка

Немаловажный фактор для поддержания здоровья зубной эмали выполняют правильно подобранные зубная паста и зубная щетка. Не рекомендуется использование агрессивных отбеливающих паст, тем более продолжительное время. Выбор стоит сделать в пользу лечебно-профилактических активных паст с кальцием или фтором, которые способствуют снижению чувствительности зубной эмали. Можно использовать пасты, содержащие кальций и фтор, поочередно и обязательно по отдельно, внимательно изучая состав средства. Нужно иметь в виду, что в соединении фтор и кальций образуют нерастворимую соль, и при использовании такой «универсальной» пасты не будут высвобождаться ионы кальция и фтора, а значит применение такого средства не принесёт пользы. Зубная щётка не должна быть слишком жесткой во избежание травмирования десен и стирания эмали, а чистить зубы нужно аккуратно без сильного давления. Чтобы регулировать нажим, выбирайте щетку с длинной ручкой.

3. Бережное отношение к эмали

Несмотря на высокую прочность зубной эмали, вредные привычки способны сильно ее повредить, что неизбежно приведет к развитию кариеса и потере зуба в дальнейшем. Длительное механическое воздействие — привычка грызть ногти и карандаши, «щёлкать» семечки и орешки в скорлупе, скрипеть зубами (бруксизм), а также перепады температур приводят к разрушению эмали, что чревато последствиями. Нужно помнить об этом, когда возникает желание разгрызть карамельку или перекусить передними зубами нитку или скотч.

4. Сбалансированное питание

Для того, чтобы зубы были крепкими, необходимо правильно питаться, получая из пищи необходимые витамины и микроэлементы — кальций и фтор. Кальций в организме усваивается благодаря «солнечному» витамину D, которого не хватает в «средней полосе», особенно в межсезонье и зимой. Рацион питания должен быть разнообразным: мясо и птица, рыба (источник витамина D) и морепродукты, яйца, молочные и кисломолочные продукты. При скудном, недостаточном питании рекомендуется восполнять «пробелы» витаминно-минеральными комплексами и добавками, которые широко распространены на рынке.

5. Профилактика