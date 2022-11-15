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2 часа назад

Нарколог объяснил желание больше курить в состоянии опьянения

Lenta.ruиещё 5

При алкогольном опьянении, как правило, курильщик выкуривает больше сигарет. Почему это происходит, в разговоре с «Лентой.ру» объяснил заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения Москвы, врач-психиатр-нарколог Олег Кутушев.

Нарколог объяснил желание больше курить в состоянии опьянения
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалиста, это связано со стимулирующим действием никотина, который снижает седативный эффект от алкоголя.

«Известно, что алкоголь вызывает сонливость, поэтому в опьянении существует потребность в стимуляции, которую выполняет никотин», — уточнил он.

У многих алкогольная зависимость сопровождается формированием никотиновой зависимости, это так называемая сочетанная зависимость, рассказал Кутушев.

«Сочетанное злоупотребление алкоголя и никотина связано со стимуляцией рецепторов мозга, вырабатывающих дофамин», — отметил врач.

Ранее ученые из Школы медсестер Пенсильвании и Медицинской школы Перельмана, Темплского университета и Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона пришли к выводу, что курение родителей приводит к риску формирования никотиновой зависимости в будущем у их детей.

ЗОЖ,Роберт Вуд,
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