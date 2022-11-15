Эндокринолог назвала пять правил для профилактики диабета

В первую очередь, как считает специалист, необходимо избавить от лишних килограммов.

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Избыточный вес приводит к росту гликированного гемоглобина – показателю сахара в крови.

Уровень гликированного гемоглобина ниже 5,7% является нормой, до 6,4% является стадией преддиабета, 6,5% и более – диабет, рассказал врач Газета.ru.

Также необходимо следить за питанием. Для этого моожно вести подсчет калорий. Лучше выбирать некрахмалистые овощи, среди них, грибы, перец, брокколи и другие. Рацион необходимо разбавить белком – мясом, курицей, яйцами, сыром тофу и творогом.

Необходимо взять за правило следить за давлением. Высокое кровяное давление может стать сигналом повышенного холестерина и преддиабета.

Стабилизирует состояние отказ от курения. Никотиновый дым влияет на состояние крови и способен повышать уровень глюкозы.