Эндокринолог назвала пять правил для профилактики диабета

В первую очередь, как считает специалист, необходимо избавить от лишних килограммов.
Избыточный вес приводит к росту гликированного гемоглобина – показателю сахара в крови.
Уровень гликированного гемоглобина ниже 5,7% является нормой, до 6,4% является стадией преддиабета, 6,5% и более – диабет, рассказал врач Газета.ru.
Также необходимо следить за питанием. Для этого моожно вести подсчет калорий. Лучше выбирать некрахмалистые овощи, среди них, грибы, перец, брокколи и другие. Рацион необходимо разбавить белком – мясом, курицей, яйцами, сыром тофу и творогом.
Необходимо взять за правило следить за давлением. Высокое кровяное давление может стать сигналом повышенного холестерина и преддиабета.
Стабилизирует состояние отказ от курения. Никотиновый дым влияет на состояние крови и способен повышать уровень глюкозы.
Еще одним важным правилом является поддержка уровня физической активности. В день необходимо 30 минут уделять спорту. Врач посоветовал больше гулять на свежем воздухе, плавать и заниматься в зале.