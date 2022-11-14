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1 час назад

Диетолог Королева раскрыла неожиданную пользу редиса

Диана Товсепова

Прием в пищу редиса поможет нормализовать функционирование кишечника и поможет очистить организм от токсинов. Кроме того, употребление редиса укрепит и нервную систему, и иммунитет.

Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева Москве 24.

По словам врача, в редисе содержатся витамины группы B, которые полезны для нервной системы и действуют как профилактика авитаминоза.

В редисе есть достаточное количество эфирных масел, поэтому редис улучшает кровообращение, обладает согревающим и укрепляет иммунитет. По этой причине н полезен и при простудах.

Редис при этом положительно действует на желудочно-кишечный тракт из-за большого содержания клетчатки. За счет серы в составе редиса он улучшает процесс детоксикации организма. Редис также полезен, как профилактика запоров, и помогает улучшить перистальтику кишечника.

Ранее мы писали о том, почему не стоит полоскать горло солью.

ЗОЖ,Видео,Маргарита Королева,
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