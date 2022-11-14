Врач назвал 10 главных витаминов для сердца

Почти половина россиян в 2020 году умерли от болезней сердца. Количество страдающих от проблем с одним из главных органов нашего организма необходимо срочно уменьшать. А как же это делать?

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Кардиолог Рустем Османов рекомендует принимать витамины и минералы, которые поддержат сердечно-сосудистую систему. Доктор даже составил топ-10 главных витаминов, которые пригодятся для этой цели.

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Лидером в рейтинге самых полезных витаминов для сердца стал кальций. Он необходим для укрепления стенок вен и артерий. Если в организме человека достаточно кальция, то сокращения сердца и его ритм должны быть в норме. По словам Османова, низкий уровень кальция в крови увеличивает риск желудочковой тахикардии или слишком быстрые сокращения нижних палат сердца.

У вас дефицит кальция? Его помогут восполнить рыбий жир и кисломолочные продукты.

Важно! Избыток кальция также может навредить организму.

Ещё один необходимый витамин для сердца — магний. Он помогает в стабилизации давления, расслаблении сердечной мышцы, улучшении метаболизма, а также предотвращает аритмию. По словам доктора, для восполнения магния нужны бобовые, рыба и мясо.

Замыкает тройку самых важных элементов для поддержки сердца калий, который обеспечивает нормальное сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Для поддержания уровня калия в организме следует употреблять орехи, картофель, сухофрукты. Кардиолог отметил, что в день стоит употреблять 4700 мг калия. Это снизит риск возникновения сердечных заболеваний, сердечных приступов и инсультов, добавил он.

Для сердца будут полезны: витамин С, Q10 (коэнзим), фосфор, витамин Е (токоферол), витамин В1 (тиамин), витамины группы А (ретинол), витамин B6. «Q10 (коэнзим) — витаминоподобное вещество, обеспечивает сердце энергией, способствует нормализации кровообращения и сократительной функции.

При сбалансированном питании коэнзим Q10 синтезируется в печени. При дефиците этого вещества замедляются обменные процессы, организм стареет значительно быстрее», — рассказал врач.