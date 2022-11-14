Какой пульс считается нормой в разном возрасте

Пульс — один из главных физиологических параметров состояния здоровья, и его изменения могут свидетельствовать о серьезных нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. «Лента.ру» узнала у экспертов, почему каждый должен знать, каким должен быть идеальный пульс и как его нормальная частота зависит от возраста, пола и других факторов.

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Что такое пульс

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Как бьется сердце? Это происходит следующим образом: ритмично сокращаясь, миокард выталкивает кровь из сердечной камеры, расширяя артерию и повышая в ней давление — то самое, которое мы называем систолическим, или верхним значением на тонометре. После этого сердечная мышца «отдыхает», в камеру поступает очередная порция крови, а давление в артерии понижается — становится диастолическим, то есть нижним.

Чем сильнее толчки, тем больше объем крови, который проходит по артериям, и тем активнее снабжаются кислородом внутренние органы.

Главные характеристики пульса — это его частота (число толчков в минуту), ритмичность (равенство интервалов между ударами), скорость и напряжение.

Причинами нарушений сердечного ритма, по словам Натальи Добросольцевой, могут стать:

Как правильно измерять пульс

Толчки крови легко ощутить, прикасаясь к тем частям тела, где под кожей находятся крупные артериальные сосуды. Чтобы измерить частоту пульса и оценить его ритмичность, нужно зафиксировать пальцы руки в одной из таких точек.

В качестве зон, где проще всего провести измерение пульса, обычно используются:

Точность измерения одинакова у всех способов, однако наиболее популярным является измерение пульса на запястье — там пульсирующую жилку найти проще всего.

Для подсчета частоты пульса понадобится также секундомер, чтобы можно было отсчитать число ударов сердца в течение одной минуты. Измерять частоту сердечных сокращений следует в состоянии покоя. Желательно не делать этого сразу после приема пищи.

Что касается ритмичности и наполнения пульса, то без специальных медицинских приборов их определить невозможно. Только в случае крайне резких изменений эти параметры удается оценить на ощупь.

Если толчки крови слишком слабые, заметно неравномерные — следует обязательно обратиться к врачу.

Сколько ударов сердца в минуту считается нормой

В состоянии покоя пульс здорового взрослого человека, как правило, составляет от 60 до 90 ударов в минуту. Допустимы отклонения от этого уровня на 10 единиц как в меньшую, так и в большую сторону. Кроме того, этот параметр может заметно разниться в зависимости от возраста, пола и рода деятельности.

У женщин нормой считается сердцебиение с частотой 70-90 ударов в минуту. При беременности частота сердечных сокращений повышается, поэтому норма увеличивается до 110-115 ударов в минуту.

Еще один физиологический фактор, влияющий на пульс у женщин, — это менопауза. После ее наступления нередки периоды тахикардии.

Как пульс меняется с возрастом

Сильнее всего частота сердечных сокращений зависит от числа прожитых лет. Самая высокая норма пульса у младенцев: у новорожденных она составляет 140 ударов в минуту, к году достигает 110-130. Такое интенсивное сердцебиение малышей объясняется быстрым ростом детского организма, который требует не менее интенсивного обмена веществ. С возрастом снижение частоты сердечных сокращений происходит медленнее и достигает 100 ударов в минуту к шести годам.

Как не перегрузить сердце физической работой

Обычно, когда речь идет о нормальном сердцебиении, имеется в виду пульс в состоянии покоя. Допустимая частота сердцебиения при физических нагрузках вычисляется по специальному алгоритму.

Специалисты считают, что при физических нагрузках пульс не должен превышать разницу между числом 220 и возрастом для мужчин и числом 226 и возрастом для женщин. При этом нормальный пульс при физических нагрузках должен составлять 70 процентов от этого значения.

При высоких физических нагрузках, например, беге, соревнованиях по плаванию или занятиях аэробикой, нормой будет считаться пульс, находящийся в границах от 70 до 85 процентов от максимального значения.

Например, для 40-летнего мужчины верхняя граница допустимого пульса при физических нагрузках составляет 180 ударов в минуту (220-40), а нормальным значением является 126 ударов в минуту (70 процентов от 180).

Пульс учащается и после еды

Помимо занятий спортом частота сердечных сокращений имеет тенденцию повышаться после еды — это называется гастрокардиальным синдромом.

По словам кардиолога, сильнее всего увеличивается нагрузка на сердце при переедании. Это одна из причин, по которой важно соблюдать умеренность в еде.

Какие заболевания влияют на пульс

Если частота сердечных сокращений меньше минимального показателя нормы, это является признаком брадикардии, если больше максимального — тахикардии.

Учащенное сердцебиение может стать причиной повышенной утомляемости. Кроме того, оно быстрее изнашивает сердце, а это грозит сердечной недостаточностью.