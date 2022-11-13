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1 час назад

Нутрициолог Макарова рассказала, кому может навредить творог

Катя Кобышева

Творог неизменно входит в рацион людей, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правил здорового питания. Действительно в твороге много белка, кальция, но не всем людям он может быть полезен. Врач-нутрициолог Анна Макарова рассказала, кому не стоит злоупотреблять творогом. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

Нутрициолог рассказала, кому может навредить творог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, люди с сахарным диабетом должны обращать внимание на гликемический индекс творога. Если у человека есть аллергия на молочный белок им противопоказан не только творог, но и другие молочные продукты. Также Анна Макарова советует ограничить употребление творога людям с заболеваниями почек.

Перечислены главные причины “сахарной зависимости”

По мнению Анны Макаровой, отдать предпочтение стоит творогу 2-5%-ой жирности - это компромиссный вариант питательной ценностью, калорийностью и вкусом. Если у человека нет противопоказаний, то в день вполне можно съесть две порции общей массой 200-300 граммов.

Ранее врач рассказала, как остановить кровотечение из носа.

ЗОЖ,Анна Макарова,
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