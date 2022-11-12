Как продлить жизнь: простые и действенные советы

«ФедералПресс» собрал самые простые, но при этом действенные советы по продлению жизни человека.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Величайшее благо здоровье, на втором месте красота, на третьем богатство», – утверждал еще Платон.

Занятия йогой

Первым способом попытаться достичь долголетия являются занятия йогой. Доказано, что йога позволяет снизить артериальное давление, нормализует работу сердца, развивает гибкость и спасает от стрессов. Также важно избегать лишнего веса: ожирение становится причиной смерти 30 000 человек в год.

Отказ от курения

Каждый второй курильщик умирает из-за этой вредной привычки. Специалисты также рекомендуют для продления жизни ухаживать за полостью рта: пользоваться зубной нитью или зубочисткой, так как между болезнью десен и сердечно-сосудистыми заболеваниями существует взаимосвязь. В качестве профилактики также следует регулярно посещать стоматолога.

Поддержание эмоционального здоровья

Если стресс превращается в длительное изматывающее состояние, это вредно не только для психики, но и для организма в целом. Стресс повышает артериальное давление и вызывает многие проблемы, связанные с пищеварением, ведет к преждевременному старению иммунной системы. Также важно не доводить себя до депрессии, ведь она поражает одного человека из пятерых. Ее симптомы: частые слезы, усталость, чувство вины и беспомощности, нехватка мотивации, волнение, низкая самооценка и проблемы со сном.

Наличие домашнего питомца

Австралийские ученые исследовали влияние домашних животных на их владельцев. Как результат: владельцы питомцев намного здоровее тех, кто не держит животных у себя дома. Забота, ласка и тепло, которые хозяевам дарят их питомцы, – это эмоции, способствующие снижению кровяного давления и препятствующие развитию стрессов.

Полноценный сон