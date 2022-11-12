Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Как продлить жизнь: простые и действенные советы

РИА "ФедералПресс"

«ФедералПресс» собрал самые простые, но при этом действенные советы по продлению жизни человека.

Как продлить жизнь: простые и действенные советы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Величайшее благо здоровье, на втором месте красота, на третьем богатство», – утверждал еще Платон.

Занятия йогой

Первым способом попытаться достичь долголетия являются занятия йогой. Доказано, что йога позволяет снизить артериальное давление, нормализует работу сердца, развивает гибкость и спасает от стрессов. Также важно избегать лишнего веса: ожирение становится причиной смерти 30 000 человек в год.

Отказ от курения

Каждый второй курильщик умирает из-за этой вредной привычки. Специалисты также рекомендуют для продления жизни ухаживать за полостью рта: пользоваться зубной нитью или зубочисткой, так как между болезнью десен и сердечно-сосудистыми заболеваниями существует взаимосвязь. В качестве профилактики также следует регулярно посещать стоматолога.

Поддержание эмоционального здоровья

Если стресс превращается в длительное изматывающее состояние, это вредно не только для психики, но и для организма в целом. Стресс повышает артериальное давление и вызывает многие проблемы, связанные с пищеварением, ведет к преждевременному старению иммунной системы. Также важно не доводить себя до депрессии, ведь она поражает одного человека из пятерых. Ее симптомы: частые слезы, усталость, чувство вины и беспомощности, нехватка мотивации, волнение, низкая самооценка и проблемы со сном.

Наличие домашнего питомца

Австралийские ученые исследовали влияние домашних животных на их владельцев. Как результат: владельцы питомцев намного здоровее тех, кто не держит животных у себя дома. Забота, ласка и тепло, которые хозяевам дарят их питомцы, – это эмоции, способствующие снижению кровяного давления и препятствующие развитию стрессов.

Полноценный сон

Без полноценного сна у человека ускоряется процесс старения, а также увеличивается риск развития возрастных хронических заболеваний. При этом важно не пересыпать, так как некоторые исследователи пришли к выводу: слишком долгий сон может приводить к депрессии и ухудшению умственной деятельности.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители