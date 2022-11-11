Названо лучшее время для избегания пыльцы

Новое исследование, опубликованное на этой неделе, показало, что количество пыльцы обычно наименьшее в утренние часы и наибольшее в середине дня и до позднего вечера.

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Ученые из Атланты провели исследование, используя недавно разработанное устройство, предназначенное для измерения концентрации пыльцы путем автоматизированного получения изображений собранного воздуха в режиме реального времени. Их предыдущее исследование показало, что это устройство примерно так же точно, как и существующий золотой стандарт измерения пыльцы. Они разместили свои датчики в трех разных местах в Атланте и ее окрестностях, проводя измерения в течение последней недели марта 2021 года.

В среднем, они обнаружили, что количество пыльцы было самым высоким с 14:00 до 21:00 и самым низким с 4:00 до полудня. Результаты исследования были представлены на этой неделе на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

"Людям, страдающим аллергией на пыльцу, полезно знать, в какое время суток количество пыльцы наиболее высоко", - сказал Файнман в заявлении, предоставленном ACAAI.