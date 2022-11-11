Регулярная гигиена полости рта — отличная профилактика, предотвращающая развитие множества стоматологических заболеваний. Для качественной чистки зубов важно подобрать наиболее подходящие гигиенические средства. Врач-стоматолог, предприниматель и основатель Smilestudio Луиза Автандилян рассказала, как правильно выбрать зубную щетку.
Луиза Автандилян Врач-стоматолог,предприниматель, основательница Smilestudio
Первую зубную щетку запатентовали в 1850 году, но фактически появились они гораздо раньше: по историческим данным, еще во времена Древнего Египта. С того времени зубные щетки усовершенствовались, и сейчас рынок предлагает широкий выбор изделий, различающихся между собой по степени мягкости и материалу, по длине и типу. Что же лучше?
Зубные щетки с разноуровневой щетиной, с суженными кончиками и небольшой головкой хорошо справляются со своей задачей, лучше проникая в межзубные промежутки и десневые карманы и удаляя налет. Благодаря этому процесс чистки зубов проходит более качественно.
Если выбирать между типом используемого ворса, рекомендуется останавливать свой выбор на зубных щетках из синтетики (полиуретан, нейлон): в искусственном волокне меньше развиваются болезнетворные микроорганизмы, чем в натуральном. Поэтому зубные щетки из искусственной щетины более гигиеничны.
По степени жесткости выделяют 5 видов зубных щеток: ультрамягкие (деликатный уход за деснами и эмалью), мягкие (подходят детям и людям с повышенной чувствительностью эмали), средней жесткости (оптимальный вариант для здоровых зубов), жесткие (для эффективного удаления налета и также для здоровых зубов) и максимально жесткие (для редкого использования с целью удаления значительного количества зубного налета, но после предварительной консультации с врачом). Большинству пациентов следует выбирать зубную щетку средней степени жесткости.
На самом деле, механическая зубная щетка при правильном использовании не сильно уступает электрической. Дело в технике: чтобы не только отполировать эмаль, но и очистить межзубные промежутки, нужно чистить зубы вертикальными движениями.
Но все же за счет мощности и скорости, качество чистки электрической зубной щеткой выше, чем обычной. Электрощетки уменьшают риск развития зубного камня, совершая в десятки раз больше колебательных движений и интенсивнее удаляя зубной налет.
Звуковая щетка — это электрическое устройство, создающее звуковую волну с помощью встроенного электромагнита и резонатора. Частота 260 гц и амплитуда колебаний приводят к циркуляции жидкости в ротовой полости, которая омывает зубы со всех сторон, при этом движущиеся щетинки удаляют остатки пищи и налет.
Ультразвуковые щетки основаны на принципе ультразвука, который борется с патогенной микрофлорой, способствует проникновению в ткани лечебных компонентов зубной пасты и эффективно удаляет налет и пигментные пятна.
Звуковые щетки не имеют противопоказаний и могут использоваться людьми, склонными к образованию зубного камня, для интенсивной механической чистки. Ультразвуковые щетки больше оказывают лечебный эффект, особенно при хронических заболеваниях полости рта, но ими нельзя пользоваться в период обострения.
Современные зубные щетки оснащены индикатором износа для их своевременной замены на новые: со временем цветные щетинки стираются и обесцвечиваются.
Исследования показывают, что зубную щетку нужно менять каждые три месяца, и, если придерживаться этому простому правилу, от «навороченной» изделия с индикатором, в приниципе, можно отказаться.
Ортодонтические зубные щетки специально разработаны для обладателей брекет-систем и элайнеров. Благодаря V-расположенным щетинкам — коротким у центра и длинным по бокам — они тщательно очищают зубной ряд и пространство между скобами.
Монопучковая зубная щетка не используется самостоятельно, но служит отличным дополнением к V-образной щетке, проникая в труднодоступные места и предотвращая скопление пищи.
Выбирая зубную щетку, необходимо оценивать состояние зубов и полости рта, а также индивидуальные потребности. Поэтому в этом случае стоит полагаться на мнение эксперта, который проведет профессиональный осмотр и даст рекомендации по подбору лучшего изделия и правильной гигиене.