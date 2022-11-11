Регулярная гигиена полости рта — отличная профилактика, предотвращающая развитие множества стоматологических заболеваний. Для качественной чистки зубов важно подобрать наиболее подходящие гигиенические средства. Врач-стоматолог, предприниматель и основатель Smilestudio Луиза Автандилян рассказала, как правильно выбрать зубную щетку.

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Луиза Автандилян Врач-стоматолог,предприниматель, основательница Smilestudio

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Первую зубную щетку запатентовали в 1850 году, но фактически появились они гораздо раньше: по историческим данным, еще во времена Древнего Египта. С того времени зубные щетки усовершенствовались, и сейчас рынок предлагает широкий выбор изделий, различающихся между собой по степени мягкости и материалу, по длине и типу. Что же лучше?

С разноуровневой или одноуровневой щетиной?

Зубные щетки с разноуровневой щетиной, с суженными кончиками и небольшой головкой хорошо справляются со своей задачей, лучше проникая в межзубные промежутки и десневые карманы и удаляя налет. Благодаря этому процесс чистки зубов проходит более качественно.

Из натуральной или искусственной щетины?

Если выбирать между типом используемого ворса, рекомендуется останавливать свой выбор на зубных щетках из синтетики (полиуретан, нейлон): в искусственном волокне меньше развиваются болезнетворные микроорганизмы, чем в натуральном. Поэтому зубные щетки из искусственной щетины более гигиеничны.

Мягкая или жесткая?

По степени жесткости выделяют 5 видов зубных щеток: ультрамягкие (деликатный уход за деснами и эмалью), мягкие (подходят детям и людям с повышенной чувствительностью эмали), средней жесткости (оптимальный вариант для здоровых зубов), жесткие (для эффективного удаления налета и также для здоровых зубов) и максимально жесткие (для редкого использования с целью удаления значительного количества зубного налета, но после предварительной консультации с врачом). Большинству пациентов следует выбирать зубную щетку средней степени жесткости.

Электрическая или механическая?

На самом деле, механическая зубная щетка при правильном использовании не сильно уступает электрической. Дело в технике: чтобы не только отполировать эмаль, но и очистить межзубные промежутки, нужно чистить зубы вертикальными движениями.

Но все же за счет мощности и скорости, качество чистки электрической зубной щеткой выше, чем обычной. Электрощетки уменьшают риск развития зубного камня, совершая в десятки раз больше колебательных движений и интенсивнее удаляя зубной налет.

Звуковая или ультразвуковая?

Звуковая щетка — это электрическое устройство, создающее звуковую волну с помощью встроенного электромагнита и резонатора. Частота 260 гц и амплитуда колебаний приводят к циркуляции жидкости в ротовой полости, которая омывает зубы со всех сторон, при этом движущиеся щетинки удаляют остатки пищи и налет.

Ультразвуковые щетки основаны на принципе ультразвука, который борется с патогенной микрофлорой, способствует проникновению в ткани лечебных компонентов зубной пасты и эффективно удаляет налет и пигментные пятна.

Звуковые щетки не имеют противопоказаний и могут использоваться людьми, склонными к образованию зубного камня, для интенсивной механической чистки. Ультразвуковые щетки больше оказывают лечебный эффект, особенно при хронических заболеваниях полости рта, но ими нельзя пользоваться в период обострения.

Так ли нужен индикатор износа?

Современные зубные щетки оснащены индикатором износа для их своевременной замены на новые: со временем цветные щетинки стираются и обесцвечиваются.

Исследования показывают, что зубную щетку нужно менять каждые три месяца, и, если придерживаться этому простому правилу, от «навороченной» изделия с индикатором, в приниципе, можно отказаться.

Ортодонтические и монопучковые?

Ортодонтические зубные щетки специально разработаны для обладателей брекет-систем и элайнеров. Благодаря V-расположенным щетинкам — коротким у центра и длинным по бокам — они тщательно очищают зубной ряд и пространство между скобами.

Монопучковая зубная щетка не используется самостоятельно, но служит отличным дополнением к V-образной щетке, проникая в труднодоступные места и предотвращая скопление пищи.