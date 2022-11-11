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1 час назад

Врач Песоцкая усомнилась в опасности рентгена для здоровья при медобследовании

RT на русском

Врач-рентгенолог Анна Песоцкая рассказала, насколько рентгенография потенциально опасна и могут ли развиться различные заболевания, если делать рентген часто.

Врач усомнилась в опасности рентгена для здоровья
Фото: unsplashunsplash

По её словам, рентгеновский аппарат — источник ионизирующего излучения, которое действительно опасно для здоровья. Последствиями его влияния может стать онкология, лучевая болезнь, мутации, различные генетические изменения. Однако такое может произойти только при существенной передозировке, уточнила Песоцкая.

«Лучевая болезнь развивается при дозе облучения в 1 тыс. мЗв (миллизивертов). Получить такую нагрузку в результате медицинского обследования сложно. Для этого надо за один раз сделать 50 тыс. рентгенографий лёгких», — сказала врач в разговоре с «Москвой 24».

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