Врач усомнилась в опасности рентгена для здоровья

«Лучевая болезнь развивается при дозе облучения в 1 тыс. мЗв (миллизивертов). Получить такую нагрузку в результате медицинского обследования сложно. Для этого надо за один раз сделать 50 тыс. рентгенографий лёгких», — сказала врач в разговоре с «Москвой 24».