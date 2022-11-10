Что делать, если самочувствие ухудшается при плохой погоде

Подул ветер — и вам сразу не спится? В голове туман, а на виски давит боль? Возможно, это метеозависимость. Не стоит безропотно сносить капризы природы и собственного организма. Мало понять, что происходит, нужно постараться принять меры. О симптомах влияния плохой погоды и том, как с ними бороться, рассказала невролог Ксения Овсянникова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам врача, дело может быть в циклонах, которые обычно приносят облачную погоду, высокую влажность, осадки и потепление. А ещё падение атмосферного давления, что может быть причиной уже повышения давления внутричерепного.

Речь идёт о случаях, когда при ухудшении погоды голова будто бы тяжелеет, её распирает от боли, а в зоне лба и глаз ощущается давление.

Опасный рост внутричерепного давления может сопровождаться тонусом парасимпатической нервной системы — ваготонией. В этих случаях возможны слабость, обмороки, сильная сонливость, апатия, головокружения, проблемы с концентрацией.

Как с этим справляться? Прежде всего — не терпеть. Помогут обезболивающие таблетки, которые, конечно, всегда нужно принимать осторожно. К нелекарственным средствам, рекомендуемым специалистами, относят холодный компресс на лоб, горячую ванну для ног и мокрое полотенце на шею и предплечья, чтобы улучшить венозный отток.

Контрастный душ, кардиотренировки и просто быстрая ходьба могут оказать профилактический эффект в помощи зависимым от погоды.

При этом не все врачи согласны с понятием метеочувствительности. Противники утверждают, что такой официально признанной болезни нет, а значит, ухудшение самочувствия не имеет прямой связи с погодными условиями. В общем, болезни нет, а симптомы есть. Как это интерпретировать, вопрос, видимо, всё-таки индивидуальный.