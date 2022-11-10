Пять способов защитить организм во время сезона гриппа

По словам доктора медицинских наук Майка Бола, есть несколько гипотез по поводу того, почему зимой люди чаще болеют. Но существуют также и способы защититься от гриппа в это время года. Их тоже перечислил врач.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первая гипотеза, объясняющая то, почему люди чаще болеют именно зимой, заключается в том, что в холодную и сухую погоду риновирус (вызывающий простуду) и вирус гриппа распространяются быстрее. Кроме того, зачастую в зимнее время у людей низкий уровень витамина D в организме. Это может ослабить иммунитет.

Если вы хотите всю зиму чувствовать себя хорошо и не болеть, то обратите внимание на советы ниже.

Хорошо питайтесь, занимайтесь спортом и высыпайтесь. Также рекомендуется поддерживать здоровый вес, отказаться от курения и как можно меньше подвергаться стрессу. Это позволит укрепить иммунитет, уменьшить воспаление в организме, снизить количество гормонов стресса, которые могут подавлять иммунную систему. Помните о гигиене и держите руки подальше от лица. Старайтесь мыть руки часто и держать их дальше от рта, носа, глаз. Кроме того, эффективным способом защиты от гриппа считается прививка. Делайте всё возможное, чтобы снизить риск заражения. Не посещайте людные места и не ходите на встречи с друзьями, если те не так давно уже болели гриппом.

Принимайте витамины C и D, эхинацею. Согласно одному научному обзору, растительная добавка эхинацея может предотвратить простуду. Некоторые исследования также доказывают эффективность в этом плане витамина D и C. Если вы чувствуете, что заболеваете, позаботьтесь о себе. Не забывайте при этом пить больше воды, отдыхать. Кроме того, есть доказательства, что при простуде может быть полезен куриный суп с лапшой.