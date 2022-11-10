Назван самый опасный продукт для сердца

"Лучше отдавать предпочтение продуктам с моно- и полиненасыщенными жирами, например диетическому мясу, рыбе, авокадо, орехам. Кроме того, исключить из рациона нужно кондитерские изделия, жирные виды мяса и рыбы, копченые и колбасные изделия, консервы, соленый и жирный сыр, квашеные и маринованные овощи, крепкий чай, кофе", – отметил Соколов.

Если у человека уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то нужно тщательнее следить за питанием, подчеркнул врач-кардиолог. Он также напомнил, что болезни сердца возникают не только у людей старшего поколения, но и у молодежи из-за недостаточной физической активности, курения и неправильного питания.