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2 часа назад

Назван самый опасный продукт для сердца

Москва24иещё 2

Красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, этот продукт особенно опасен для здоровья сердца, рассказал "Газете.ру" кандидат медицинских наук и врач-кардиолог Денис Соколов.

Назван самый опасный продукт для сердца
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, одним из способов сохранить здоровье сердца является исключение из рациона вредных продуктов.

"Лучше отдавать предпочтение продуктам с моно- и полиненасыщенными жирами, например диетическому мясу, рыбе, авокадо, орехам. Кроме того, исключить из рациона нужно кондитерские изделия, жирные виды мяса и рыбы, копченые и колбасные изделия, консервы, соленый и жирный сыр, квашеные и маринованные овощи, крепкий чай, кофе", – отметил Соколов.

Если у человека уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то нужно тщательнее следить за питанием, подчеркнул врач-кардиолог. Он также напомнил, что болезни сердца возникают не только у людей старшего поколения, но и у молодежи из-за недостаточной физической активности, курения и неправильного питания.

ЗОЖ,Денис Соколов,
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