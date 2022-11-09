Почему нельзя доверять врачам в блогах: ответ юриста

В социальных сетях блогеры дают советы, проводят марафоны по оздоровлению организма, питания и правильному приему лекарств. Однако среди блогеров больший процент людей с отсутствием профильного образования и должного уровня профессиональных знаний. Так считает медицинский юрист Алексей Горяинов. Он рассказал «ФедералПресс», как отличить настоящего профессионала от мошенника.

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«Среди блогеров больший процент людей с отсутствием профильного образования и должного уровня профессиональных знаний. Особенно соответствующих современным представлениям и подходам к профилактике и лечению заболеваний», – отметил юрист.

По словам Горяинова, человек должен самостоятельно решать, стоит ли верить таким людям. Главное понимать, что блогер не является лечащим врачем. Он не может нести ответственность за лечение.

«Если блогер проводит онлайн лечение, оздоровление, то грубо нарушает закон. Добросовестный специалист так поступать не будет. Если после советов блогера нанесен вред здоровью - необходимо обратиться к адвокату по медицинским делам и получить консультацию», – рекомендует Горяинов.