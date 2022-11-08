Названы способы убедить мужчин обратиться к врачу

Вместо того чтобы морально давить на мужчину, который боится пойти к врачу, нужно узнать у него причину страха, рассказала психолог Надежда Ермакова. В интервью Life она назвала три способа, с помощью которых можно убедить мужа, жениха, отца или брата обратиться за медицинской помощью.

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Емакова уверена: слезы и моральное давление только навредят делу. Чтобы мужчина все-таки записался к врачу, его нужно в этом убедить. Психолог посоветовала узнать, по какой причине он боится идти в медицинское учреждение. Многие выбирают оставаться в неведении, чем, например, узнать о страшном диагнозе. Но, по словам Ермаковой, в этой ситуации может быть упущено драгоценное время. Чем раньше станет известно о заболевании, тем больше шансов от него избавиться.

«Возможно, ваш мужчина не доверяет медицине или не хочет подрывать семейный бюджет, а может, он просто не хочет показаться слабым», — отметила Ермакова, добавив, что в подобной ситуации поможет лишь доверительный разговор.

Второй способ уговорить мужчину решиться на поход в поликлинику — это призвать его к ответственности, рассказала психолог. Упрямцу нужно сказать, что этот шаг надо сделать не ради себя, а ради любимых жены и детей, и пояснить, что в случае его серьезной болезни семья лишится основного добытчика, пояснила она.