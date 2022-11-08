Портится ли слух от наушников

Выяснили, какая громкость будет максимально безопасной для здоровья.

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Нурия Гатаулина, врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf: Молодые люди частенько слушают музыку в наушниках, превышая допустимую громкость. Может ли снизиться от этого слух и как понять, какая громкость действительно навредит?

Считается, что снижение слуха, является нормальным признаком старения. То есть, чем старше становится человек, тем больше снижается слух. На самом деле, снижаться слух не должен – это нарушение, которое необходимо предотвращать с молодых лет.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50% людей в возрасте от 12 до 35 лет подвержены риску потери слуха из-за длительного и чрезмерного воздействия громких звуков, таких как музыка в наушниках. Это грозит не только глухотой, но и снижением когнитивных функций, социальной адаптации. У людей со снижением слуха лёгкой степени тяжести риск развития деменции (старческого слабоумия) повышается в два раза!

Мы живём в условиях «шумового загрязнения» и, если к этому добавить от 60 до 80 минут ежедневного прослушивания громких звуков через наушники, снижение слуха гарантировано.

ВОЗ рекомендует уровень громкости не более 70 децибел. Прослушивание звуков на уровне 85 децибел длительностью 80 минут ежедневно в перспективе приведёт с тугоухости.

Одним из ранних признаков снижения слуха может быть состояние, когда в шумной обстановке вы слышите голоса, но разобрать слова не можете.

Также появление шума, звона в ушах может быть «первым звоночком» и является прямым показанием к посещению врача.

Как сохранить слух

Потеря слуха зачастую является необратимым процессом, поэтому важно проводить профилактику: