Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Портится ли слух от наушников

Чемпионат.com

Выяснили, какая громкость будет максимально безопасной для здоровья.

Портится ли слух от наушников
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Нурия Гатаулина, врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf: Молодые люди частенько слушают музыку в наушниках, превышая допустимую громкость. Может ли снизиться от этого слух и как понять, какая громкость действительно навредит?

Считается, что снижение слуха, является нормальным признаком старения. То есть, чем старше становится человек, тем больше снижается слух. На самом деле, снижаться слух не должен – это нарушение, которое необходимо предотвращать с молодых лет.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50% людей в возрасте от 12 до 35 лет подвержены риску потери слуха из-за длительного и чрезмерного воздействия громких звуков, таких как музыка в наушниках. Это грозит не только глухотой, но и снижением когнитивных функций, социальной адаптации. У людей со снижением слуха лёгкой степени тяжести риск развития деменции (старческого слабоумия) повышается в два раза!

Мы живём в условиях «шумового загрязнения» и, если к этому добавить от 60 до 80 минут ежедневного прослушивания громких звуков через наушники, снижение слуха гарантировано.

ВОЗ рекомендует уровень громкости не более 70 децибел. Прослушивание звуков на уровне 85 децибел длительностью 80 минут ежедневно в перспективе приведёт с тугоухости.

Одним из ранних признаков снижения слуха может быть состояние, когда в шумной обстановке вы слышите голоса, но разобрать слова не можете.

Также появление шума, звона в ушах может быть «первым звоночком» и является прямым показанием к посещению врача.

Как сохранить слух

Потеря слуха зачастую является необратимым процессом, поэтому важно проводить профилактику:

  • слушать в наушниках на громкости не более 50%;
  • использовать приложения для измерения уровня шума (например, шумомер Sound meter, Децибелметр и др.);
  • периодически проходить процедуру аудиометрии – исследование остроты слуха.
ЗОЖ,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители