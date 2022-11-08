Врач напомнил о рисках частого использования капель от насморка

«Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнёт постоянно отекать... Это очень непростое заболевание, оно лечится с трудом, иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла», — объяснил Продеус.