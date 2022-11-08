«Моржи» стареют меньше: ученые нашли пользу закаливания

Результаты исследования опубликовали в журнале «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры».

В испытании приняли участие мужчины и женщины от 36 до 60 лет, которых поделили на две группы.

В первой группе оказались только те, кто занимается закаливанием. Во вторую группу попали добровольцы, совмещающие его с другой физической активностью.

Закаливание в группах было 2-3 раза в неделю и включало разминку, само купание и ванну.

По итогам исследования учёным стало видно, что в обеих группах биологический возраст был снижен относительно календарного. При этом у женщин и мужчин в группах «закаливание» разница между биологическим и календарным возрастом была более выраженной, чем в группах «закаливание-спорт».

Учёные подчеркнули, что закаливание хоть и связано с высоким уровнем стресса, несомненно помогает замедлить скорость старения организма.