Чем опасны вейп, кальян и сигареты: разбираемся с врачом

Сигареты и кальян, системы нагревания табака, вейпы — в современном мире у курильщиков большой выбор девайсов. Создатели многих из них прикрываются благой целью — помощью в отказе от курения или обещают, что их гаджеты нанесут наименьший вред организму. Разбираемся, чем действительно опасны новые и старые методы курения.

Фото: Super.ru Super.ru

Чем опасны сигареты

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Ни одна вредная привычка не получила такого признания в мировой культуре, как курение. О пачке сигарет в кармане пел Виктор Цой, им посвятил фильм Джим Джармуш: герои только и делают, что курят, пьют кофе и ведут непринужденные беседы о вечном.

Если верить данным Росстата, в 2019 году на табачных изделиях плотно сидели более 27 миллионов россиян. Большинству из них нипочем растущие цены на сигареты, устрашающие иллюстрации на упаковках и запреты властей на курение в общественных местах. За 2020 год от вредной привычки отказались около 2 миллионов жителей России — правда, по сравнению с числом активных курильщиков это капля в море.

По словам терапевта сети клиник DocMed Дарьи Мошаревой, выкуривая одну сигарету, человек получает 1,1–6 мг никотина, а также контактирует с раскаленными продуктами сгорания табака и бумаги.

«Наибольшей летальностью, то есть самым высоким процентом умерших из всех заболевших, обладает рак легких. Несмотря на успехи онкофармакологии, этот вид рака хуже остальных поддается лечению, — отмечает эксперт. — Раскаленные продукты горения, никотин увеличивают вероятность рака губ, языка, гортани, молочных и поджелудочной желез».

Также последствиями курения являются гипертония, инфаркт и инсульт, тромбоз артерий, а в некоторых случаях ампутация конечностей.

Если вы думаете, что одна сигарета в день не нанесет вреда, то у нас плохие новости: как говорит Дарья, даже доза никотина в 0,1 мг на килограмм веса человека является токсичной.

«Стаж курения, после которого у конкретного курильщика разовьется то или иное осложнение, — очень вариативная величина. Но, например, стаж в 20 пачка-лет (если 20 лет курить по пачке) требует обязательной ежегодной КТ органов грудной клетки для раннего выявления рака легких. Однако риск его развития начинает снижаться сразу после отказа от курения. По прошествии 15 лет риски сравниваются с рисками некурящих людей», — объясняет Мошарева.

Чем опасны вейпы и электронные сигареты

Запрет на курение в общественных местах еще в 2019 году вызвал среди россиян спрос на электронные девайсы для курения. Сначала в моду вошли системы нагревания табака, следом — вейпы на любой вкус и объем «танков» (резервуаров, куда заливают жидкость).

К последним, между прочим, давно пристрастились знаменитости. Леонардо Ди Каприо в Сети даже прозвали «вейп-иконой», и было за что: он «парит» на церемониях награждения, в эфирах ток-шоу, на интервью, в постели и во время тренировок. Но растущая тенденция, тем более с мощной селебрити-поддержкой, — это тревожный звонок.

«Эффект электронных сигарет и вейпов основан на создании пара из раствора никотина или его солей. Существуют разные концентрации растворов, но при использовании таких устройств курильщик получает больше никотина, чем при выкуривании традиционных сигарет», — говорит Дарья Мошарева.

Заядлые парильщики знают, что прикладываться к вейпу можно без остановки. Это чревато передозировкой. «К примеру, выкуривание одного ”танка” подразумевает всасывание до 36 мг, а минимальная летальная доза никотина для человека составляет 1 мг/кг», — отмечает Дарья.

Также, по словам эксперта, существуют специфические осложнения, вызванные электронными никотиновыми устройствами. Они провоцируют развитие «болезни вейперов», которую в профессиональном сообществе называют EVALI — повреждение легких, вызванное курением никотиновых девайсов.

«Это заболевание остро развивается в течение 90 дней после начала использования устройств, сопровождается одышкой и кашлем. Оно может требовать реанимации или даже закончиться смертью», — предупреждает Мошарева.

Рынок вейпа растет как на дрожжах и постоянно выдает новинки. Ягодными или фруктовыми парилками сегодня никого не удивить, поэтому производство «жижи» превратилось в аналог нишевой парфюмерии от мира никотина. Вейп-шопы заставлены жидкостями со вкусом жасмина с малиновым чаем, попкорна, пиццы и доширака. Такой ассортимент, по словам Дарьи Мошаревой, представляет опасность: привлекательность курения растет среди детей и подростков, которым интересен не столько сам никотин, сколько разнообразие вкусов.

Чем опасен кальян

Кальяны пришли в Россию из Ближнего Востока и Средней Азии. Россияне привыкали к ним постепенно: в нулевые курительные девайсы возили в качестве сувениров из Турции и Египта, а покурить их обычно предлагали восточные рестораны. Сегодня некогда экзотический метод курения стал для нас почти классикой, а рынок в России вырос до размеров многомиллионной индустрии. Для курильщиков открыты кальянные сети и магазины, где можно приобрести табак, уголь и все необходимое. Вреда в кальянах при этом не меньше, чем в классических сигаретах.

«Среднее количество никотина на один кальян составляет 67 мг, в разбросе от 36 до 126 мг, — говорит Дарья Мошарева. — Таким образом, 60-минутная кальянная равна выкуриванию 100 сигарет».

Табак может спровоцировать развитие рака пищевода, но это не единственная опасность.

«Кальян, как правило, курят в компании, поэтому на всех участников делится не только никотин, но и инфекции. Раскуривание общего кальяна — это риск заражения герпесом, туберкулезом, вирусными гепатитами и COVID-19», — рассказывает эксперт.

Самой грязной частью кальяна является трубка. По словам Мошаревой, при исследовании смывов из 10 кальянных в приспособлениях были обнаружены 12 разновидностей бактериальных культур, часть из которых устойчива к антибиотикам.

Кроме того, утверждение, что кальян не вызывает никотиновую зависимость, — это миф.

«Исследования показали, что у 15–23-летних людей знакомство с никотином через кальян чаще приводило к систематическому курению, чем первичное знакомство с сигаретами», — говорит Мошкарева.