Названы продукты, которые могут привести к подагре

Наверняка среди ассоциаций со старостью встретится такое странное и зловещее слово, как подагра. Существует стереотип, что этот недуг преследует исключительно стариков и приходит сам собой. Однако это суждение ошибочно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Подагра может появиться и в весьма молодом возрасте. Этому способствуют некоторые продукты, если ими слишком увлекаться, предупредили медики.

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Вообще, что такое подагра?

Давайте наконец разберёмся. Иногда её также помпезно называют королевской болезнью. А всё потому, что исторически она часто проявлялась у коронованных особ, которые могли позволить себе копчёности, жирную еду и деликатесы.

Подагра или подагрический артрит появляется из-за нарушения обмена веществ, из-за чего развивается воспаление в суставах. Грубо говоря, это такой болезненный симптом переизбытка мочевой кислоты в организме. И проявляет себя он ох как неприятно.

В различных тканях организма скапливаются своеобразные «кристаллы». С греческого языка подагра переводится как «нога в капкане», так как заболевшего преимущественно беспокоит интенсивная боль в стопе, колене или голеностопе. Иногда болят и руки.

Подагра, кстати, больше мужская болезнь — мужчины страдают ей в несколько раз чаще, чем женщины. Причём стартовать болезнь может уже в 25–35 лет.

Стол крестьян — полезнее королевского

И это не шутка. Для предотвращения подагры медики советуют отказаться от красного мяса, сосисок, колбасы и копчёностей. Кроме того, из меню следует исключить субпродукты: печень, сердце, почки, а также некоторые виды рыбы и морепродуктов: тунец, сельдь, форель, анчоусы, мидии и сардины.

По словам диетолога Зухры Павловой, выработке мочевой кислоты способствуют алкогольные напитки, особенно пиво. По её словам, не следует пить и соки. Соки, даже свежевыжатые, в ежедневном режиме — это короткий путь к подагре из-за большого содержания фруктозы.

Это, конечно, не значит, что нужно навсегда вычеркнуть эти продукты из своей жизни. Да это и невозможно. Просто не стоит налегать на них без контроля. В целом дозировка должна быть у всего: и у лекарств, и у еды.

Как быть и что есть

Можно попробовать заменить соки на смузи, но это тоже не самый верный выход. Врачи вообще не запрещают пить соки и смузи, но нужно помнить, что это десерт, и считать нужно каждый стакан. Из еды вполне безопасны даже для людей с подагрой кисломолочные продукты.