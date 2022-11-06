Кардиолог рассказал, как очистить сосуды без лекарств

Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, как можно очистить сосуды без диет и лекарств.

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Врач заверил, что главным помощником в очищении сосудов и минимизации риска развития сердечно-сосудистых недугов всегда является спорт. Он не менее важен, чем правильное питание и отказ от вредных привычек.

При этом не нужны изнурительные тренировки, достаточно легкого бега или ходьбы, плавания в удовольствие или велопрогулки.

По словам медика, регулярная физическая активность равна употреблению лекарств. Однако он предупредил, что и у этого метода есть противопоказания. Например, "лечиться" спортом не советуют пациентам, которые страдают декомпенсацией сердечной недостаточности, тяжелой блокадой сердца, гипертоническим кризом или инфарктом.