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2 часа назад

Медики назвали привычки, которые мешают усвоению кальция

Родной город

Кальций – это один из важнейших элементов для здоровья костей и зубов, и не только. Однако существуют привычки, которые препятствуют его усвоению человеческим организмом.

Медики назвали привычки, которые мешают усвоению кальция
Фото: Родной городРодной город

Журнал Onet.pl пишет, что кальций необходим также для правильной свертываемости крови, работе мышц (сердца в том числе) и проводимости нервных импульсов.

Недостаток кальция в организме может привести к снижению костной массы и остеопорозу.

Стоит отметить, что в свободном доступе существует масса продуктов, богатых этим элементом, однако усвоение организмом кальция колеблется от 10 до 75 процентов. Это зависит от состояния организма в целом и от других веществах, поступающих в организм.

Медики отмечают, что правильному усвоению кальция организмом препятствуют следующие факторы:

– злоупотребление алкоголем или кофеином;

– недостаток витамина D;

– чрезмерное потребление животного белка при недостатке растительного;

– рацион, включающий много злаковых продуктов и оксалатов (щавель, шпинат);

– слишком много продуктов, содержащих железо.

Повышенная кислотность желудка или другие проблемы с ЖКТ также могут привести к снижению уровня усвоения кальция.

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